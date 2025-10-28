Huragan Melissa , jest określany przez meteorologów jako „najszybsza burza na planecie”, zbliża się do Jamajki z prędkością przekraczającą 350 km/h. Władze wyspy wprowadziły stan alarmowy, a turyści zostali poproszeni o pozostanie w hotelach. Wśród osób, które znalazły się w strefie zagrożenia są Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą i dziećmi.

Żebrowski był w poważnych tarapatach finansowych. Wiadomo, co dziś z Teatrem 6. piętro

Huragan Melissa może przejść do historii

Rodzina przebywa na Jamajce od połowy października. Początkowo ich wakacje przebiegały spokojnie, jednak sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy zaczęły napływać ostrzeżenia o nadciągającym huraganie.

Dopiero w czwartek zaczęto mówić o sztormie, a w piątek wieczorem, że może być poważniej niż zazwyczaj. Przenieśliśmy się do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie – mówił aktor w rozmowie z RMF FM.

Żebrowscy przeżywają prawdziwe chwile grozy na Jamajce! Czeka ich huragan o historycznym uderzeniu

Żebrowscy są przygotowani na najgorsze. Michał przyznał, że oszczędzają baterie w telefonach, a cała rodzina przebywa razem w jednym pokoju czekając na rozwój sytuacji.

Aleksandra Żebrowska regularnie informuje fanów o sytuacji na Instagramie. W swoim najnowszym wpisie pokazała, że rodzina jest już w pełnej gotowości.

Plecak z dokumentami itd. spakowany. Zgłoszenie w Odyseuszu zrobione. Jeśli ktoś jest w pobliżu i jeszcze tego nie zrobił – koniecznie niech to zrobi! – napisała.

Odyseusz to system rejestracji podróży zagranicznych prowadzony przez polskie MSZ, który pozwala służbom szybciej skontaktować się z obywatelami w razie niebezpieczeństwa.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzega, że Melissa może być jednym z najbardziej niszczycielskich huraganów w historii regionu.

Żebrowscy uwięzieni na Jamajce! Musieli się ewakuować