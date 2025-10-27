Aktor Michał Żebrowski i jego żona Aleksandra obecnie przebywają na Jamajce. Niestety beztroski wyjazd okazał się prawdziwym koszmarem dla pary, bo aktualnie w tamtych rejonach panuje niebezpieczny huragan.

Żebrowscy mierzą się z huraganem na Jamajce

Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Na swoim koncie ma masę znakomitych ról, jednak rozpoznawalność zapewnił mu udział w takich produkcjach jak: „Ogniem i mieczem” czy „Pan Tadeusz”. Poza tym aktor spełnia się jako dyrektor Teatru 6. piętro.

Obecnie Żebrowski i jego żona Aleksandra przebywają na Jamajce. Para wybrała się na urlop, jednak ich rajski pobyt na Karaibach okazał się prawdziwym koszmarem. Od kilku dni aż huczy w mediach o nadciągającym huraganie Melissa, właśnie w tamtych okolicach. Eksperci oceniają, że jego siła narasta i wkrótce może stać się najpotężniejszym w historii Jamajki.

Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy. Melissa może być najsilniejszym odnotowanym huraganem, który kiedykolwiek przeszedł nad Jamajką – mówił Evan Thompson z Jamajskiej Służby Meteorologicznej, cytowany przez NBC News.

Żywioł niesie wiatr przekraczający prędkość 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że zanim uderzą najsilniejsze porywy wiatru, to może dojść do katastrofalnych powodzi oraz licznych osunięć ziemi. Tamtejsze władze zalecają najwyższą ostrożność, a mieszkańcy szykują się na najgorsze. Według synoptyków wiele wskazuje, że Melissa może uderzyć w Jamajkę wczesnym rankiem we wtorek, 28 października. Wszystkie lotniska na wyspie zamknięto już w sobotę o godzinie 20.00. Dlatego Żebrowscy, póki co utknęli na wyspie bez możliwości ucieczki z kraju.

Pozdrawiamy z Jamajki. Na razie tylko pada. Lotniska już zamknięte. Trzymajcie za nas kciuki. Melissa – pisała na Instagramie Ola Żebrowska.

Para pokazała również na Instastories, że do hotelu dostarczono im wodę i latarki, ale jak pisała żona aktora „nie wygląda to dobrze”.