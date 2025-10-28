Aktor Michał Żebrowski wraz z żoną Aleksandrą i swoimi pociechami wybrali się na zagraniczny urlop na Jamajkę. Niestety jak się okazało, beztroskie wakacje przerodziły się w prawdziwy koszmar, bo obecnie tamtejsze rejony są zagrożone huraganem o historycznym uderzeniu. Teraz para nie może wydostać się z kraju, a w oczekiwaniu na nadciągający żywioł zrelacjonowali, co się u nich dzieje.

Żebrowscy przeżywają prawdziwe chwile grozy na Jamajce! Czeka ich huragan o historycznym uderzeniu

Michał i Aleksandra Żebrowscy relacjonują z Jamajki ws. huraganu

Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Obecnie aktor wraz z żoną i dziećmi przebywają na Jamajce. Para wybrała się na urlop, jednak ich rajski pobyt na Karaibach przerodził się w prawdziwe chwile grozy.

Od kilku dni aż huczy w mediach o nadciągającym huraganie Melissa, który ma właśnie dotrzeć do Jamajki. Synoptycy oceniają, że jego siła narasta i wkrótce może stać się najpotężniejszym w historii tego kraju. Żywioł niesie wiatr przekraczający prędkość 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu. Tamtejsze władze zalecają najwyższą ostrożność, a mieszkańcy szykują się na najgorsze.

Oszczędzamy baterię, siedzimy w jednym pokoju z dziećmi – przekazał aktor w rozmowie z RMF FM.

Według ekspertów wiele wskazuje, że Melissa może uderzyć w Jamajkę dziś w godzinach porannych. Co więcej, nie ma nawet stamtąd ucieczki, bo wszystkie lotniska na wyspie zamknięto już w sobotę o godzinie 20.00. Póki co, Żebrowscy utknęli na wyspie bez możliwości wyjazdu, a obecną sytuację zrelacjonowali na Instastories.

Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest tu kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach (…). Jest pusto, ale nie ma paniki. Wszyscy są podejrzanie spokojni. Bardzo o nas wszystkich dbają, właśnie dostaliśmy zapasy jedzenia – pisała Ola Żebrowska.

Jeden z internautów zapytał również parę, czy wiedzieli, co będzie ich czekać przed wylotem na Jamajkę.