Żebrowscy uwięzieni na Jamajce! Musieli się ewakuować
Rodzinny urlop aktora przerodził się w prawdziwy koszmar.
Aktor Michał Żebrowski wraz z żoną Aleksandrą i swoimi pociechami wybrali się na zagraniczny urlop na Jamajkę. Niestety jak się okazało, beztroskie wakacje przerodziły się w prawdziwy koszmar, bo obecnie tamtejsze rejony są zagrożone huraganem o historycznym uderzeniu. Teraz para nie może wydostać się z kraju, a w oczekiwaniu na nadciągający żywioł zrelacjonowali, co się u nich dzieje.
Żebrowscy przeżywają prawdziwe chwile grozy na Jamajce! Czeka ich huragan o historycznym uderzeniu
Michał i Aleksandra Żebrowscy relacjonują z Jamajki ws. huraganu
Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Obecnie aktor wraz z żoną i dziećmi przebywają na Jamajce. Para wybrała się na urlop, jednak ich rajski pobyt na Karaibach przerodził się w prawdziwe chwile grozy.
Poznali się w wieku 7 lat. Żebrowski pojawił się na wieczorze wyborczym Trzaskowskiego
Od kilku dni aż huczy w mediach o nadciągającym huraganie Melissa, który ma właśnie dotrzeć do Jamajki. Synoptycy oceniają, że jego siła narasta i wkrótce może stać się najpotężniejszym w historii tego kraju. Żywioł niesie wiatr przekraczający prędkość 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu. Tamtejsze władze zalecają najwyższą ostrożność, a mieszkańcy szykują się na najgorsze.
Oszczędzamy baterię, siedzimy w jednym pokoju z dziećmi – przekazał aktor w rozmowie z RMF FM.
Według ekspertów wiele wskazuje, że Melissa może uderzyć w Jamajkę dziś w godzinach porannych. Co więcej, nie ma nawet stamtąd ucieczki, bo wszystkie lotniska na wyspie zamknięto już w sobotę o godzinie 20.00. Póki co, Żebrowscy utknęli na wyspie bez możliwości wyjazdu, a obecną sytuację zrelacjonowali na Instastories.
Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest tu kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach (…). Jest pusto, ale nie ma paniki. Wszyscy są podejrzanie spokojni. Bardzo o nas wszystkich dbają, właśnie dostaliśmy zapasy jedzenia – pisała Ola Żebrowska.
Tak Żebrowscy wsparli Trzaskowskiego. Pokazali ich zdjęcie z przeszłości!
Jeden z internautów zapytał również parę, czy wiedzieli, co będzie ich czekać przed wylotem na Jamajkę.
Ani przed wylotem, ani długo po. Jesteśmy tu od połowy października. Dopiero w czwartek zaczęto mówić o sztormie, a w piątek wieczorem, że jednak może być poważniej niż zazwyczaj – wyznała żona aktora.
Trzeba pomoc bo strach | 28 października 2025
Kurcze niebezpiecznie. To przykre nie odpoczną tylko strach i jeszcze dzieci są. Przyjaźń w takich chwilach to skarb. A zebrowski z Rafałem trzaskowskim
murem kumple, pokazał to fajnie w kampanii wyborczej Rafałka. powinien wysłać po nich samolot. Trzeba pomoc w potrzebie człowiekowi i jego dzieciom.
Anonim | 28 października 2025
Tylko zaecu. Cudne, ni dla w c z oo logo lasy ku, te u ezcz ciągu nie w formie od a z by z w czarnym a
sypialnia.
T
Anonim | 28 października 2025
Ale ten. No nihad jest bez dodatkowych, d nr telefonu Motorola i to cleczhz sty, jak moCha nie wiem jak coš. Ruchać?