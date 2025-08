Grażyna Zielińska jest jedną ze znanych aktorek starszego pokolenia. Szeroką rozpoznawalność zyskała rolą znachorki w serialu TVP „Ranczo”. Później widzowie mogli oglądać jej aktorski talent w produkcjach, takich jak: „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość”, czy też „Ojciec Mateusz”. Prywatnie unika wywiadów i blasków fleszy, ale ostatnio zrobiła wyjątek. Aktorka w rozmowie z portalem podzieliła się zaskakującą anegdotą na temat sytuacji z Dorotą Wellman.

Premiera serialu „Scheda”. Przystojny Zieliński i zmysłowa Popławska wyglądali bosko!

Grażyna Zielińska słyszała, że Dorota Wellman zaatakowała młodzieńca. Tak zareagowała!

Grażyna Zielińska od lat jest znana w swoim środowisku z ogromnej wrażliwości do zwierząt. Aktorka chętnie angażuje się w akcje charytatywne dla czworonogów. Podobną miłość do zwierząt ma też Dorota Wellman. Okazuje się, że Zielińska słyszała kiedyś o dość niecodziennej sytuacji. Prowadząca „Dzień dobry TVN” musiała szybko zareagować na krzywdę w stosunku do bezbronnego zwierzęcia:

Kiedyś czytałam, że Dorota Wellman torebką przywaliła jakiemuś gnojowi, co na jej oczach psa maltretował. Ja bym jej pomogła. Bym złapała za ręce. Nabić takiego łobuza, zabrać mu tego psa — podsumowała Grażyna Zielińska w rozmowie ze Złotą Sceną.

Gwiazdy na Dniu Dziecka w Teatrze Kamienica! Jacek Jeschke, Wojciech Zieliński z rodziną (FOTO)