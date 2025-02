Dorota Wellman jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek telewizyjnych i osobowości medialnych. Widzowie kochają ją jako prowadzącą program poranny „Dzień dobry TVN”, który niezmiennie współprowadzi z Marcinem Prokopem od września 2007 roku. Mimo wielu zajętości w życiu zawodowym dziennikarka nie zapomina o tym, żeby pomagać innym w życiu prywatnym. W niedawnym podkaście prowadzonym przez Annę Nowak-Ibisz zdradziła, co zrobiła dla dzieci dotkniętych powodzią. Zdobyła się na piękny gest!

Dziennikarka gościła w podkaście „Porozmawiajmy z…” Adalbert’s Tea i Anny Nowak-Ibisz. Dorota Wellman w rozmowie z dziennikarką i byłą żona Krzysztofa Ibisza otworzyła się na wiele tematów. Między innymi poruszyła wątek pomocy innym. Osobowość medialna podkreśliła, że dzięki temu, że jest znana, może być bliżej innych osób:

To są chwile, które mnie uszczęśliwiają. Jestem szczęśliwa, jak wspólnie zrobimy coś ważnego. Na przykład, jak jest powódź na Dolnym Śląsku, który kocham i uwielbiam, to jest moje miejsce na ziemi. Na początku męczę się z tym, że nic nie mogę zrobić. Mogę dać pieniądze, ale to jest za mało, to organizujemy się z moimi znajomymi i mężem tak, że kupujemy dzieciom dla jednej szkoły wiejskiej wszystkie komputery. To był nasz prezent na Boże Narodzenie i uważam, że nie mogłam sobie zrobić lepszego prezentu — podsumowała Dorota Wellman.