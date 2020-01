W najbliższą niedzielę, czyli 5 stycznia odbędzie się 77. ceremonia wręczenia Złotych Globów, czyli jednej z ważniejszych nagród w świecie filmowym. Wydarzenie wywołuje wiele emocji nie tylko wśród filmowców i gwiazd nominowanych do nagrody.

Przedstawiamy Nominacje do Złotych Globów 2020!

Złote Globy – wielkie święto kina

Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród filmowych i telewizyjnych przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej odbędzie się w The Beverly Hilton w Beverly Hill. Podczas niej zostaną wyłonione wybitne produkcje filmowe, ale też zostaną nagrodzeni najlepsi aktorzy i najlepsze aktorki.

Przedsięwzięcie co roku jest przygotowywane z wielką pompą i zapewne nadchodząca gala będzie zorganizowana z rozmachem. Znane są już pierwsze szczegóły tegorocznych Złotych Globów. Charlize Theron, Octavia Spencer i Daniel Craig zostali ogłoszeni jednymi z pierwszych prezenterów nadchodzącej gali. W czwartek Hollywood Foreign Press Association (HFPA) poinformowało, że do grona prezenterów dołączają: Sofia Vergara, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close i Will Ferrell, Kate McKinnon i Ted Danson.

A gospodarzem 77. Złotych Globów będzie Ricky Gervais. To już po raz piąty będziemy mogli go oglądać w tej roli. Wcześniej gospodarzem był w latach 2010-2012, a później powrócił w 2016 roku. Jednak jak zapowiada brytyjski komik, w tym roku ostatni raz przystał na taką propozycję.

Po raz kolejny złożyli mi ofertę, której nie mogłem odrzucić. Tym razem to zdecydowanie ostatni raz, kiedy to robię, dlatego zapowiada się zabawny wieczór – zapowiedział Ricky Gervais.

Złote Globy – szczegóły imprezy

Na razie nie wiadomo, kto dostanie najważniejsze nagrody, jednak są znane szczegóły innych wyróżnień, które zostaną wręczone podczas Złotych Globów. Tom Hanks otrzyma nagrodę Cecil B. DeMille, która jest przyznawana za „wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki”. Przypomnijmy, że Hanks jest czterokrotnym zdobywcą Złotego Globu. Został uznany za najlepszego aktora w następujących produkcjach: „Duży”, „Bezsenność w Seattle”, „Filadelfia” oraz „Forrest Gump”. Wyróżniona zostanie także Ellen DeGeneres. Ona zostanie uhonorowana nagrodą Carol Burnett, wręczanej osobom zasłużonym dla produkcji telewizyjnych. DeGeneres jest zdobywczynią wielu nagród, w tym Emmy, a także nominowana do nominowany Złotego Globu.

