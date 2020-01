Tom Hanks (63 l.) jest bez wątpienia jednym z najlepszych aktorów w Hollywood. Dwukrotny zdobywca Oscara, odebrał wyjątkową nagrodę podczas tegorocznych Złotych Globów. Aktor nie krył jednak zdegustowania podczas przemowy otwierającej ceremonię i musimy przyznać, że każdy z nas jest czasami jak Tom Hanks. Po czymś takim jeszcze bardziej go lubimy!

Tom Hanks pojawił się na tegorocznej gali wręczenia Złotych Globów. Ceremonia wręczenia nagród rozpoczęła się od monologu otwierającego, przez aktora komediowego Ricky’iego Gervaisa. Ricky podczas monologu robił niewiarygodnie niezręczne dowcipy, co było kompletnie nie na miejscu. Gervais słynie z ostrych żartów, nie powstrzymał się nawet podczas tak prestiżowej imprezy.

Patrząc na widownię można było zauważyć kilka zszokowanych twarzy, biedny Tom Hanks po prostu nie był w stanie znieść tej paplaniny. Jego mina opisuje WSZYSTKO!

tom hanks is killing the meme game tonight #GoldenGlobes pic.twitter.com/8Yl5bgaRQp

Tegoroczne wręczenie Złotych Globów było tym bardziej wyjątkowe dla aktora, gdyż został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości. Aktor nie krył wzruszenia odbierając nagrodę. Podziękował żonie i dzieciom, co wywołało u niego łzy.

There's no crying in baseball, but there is crying during acceptance speeches.

Tom Hanks receives the Cecil B. DeMille Award at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/gDBdZFabrU

— NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020