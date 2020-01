Ula Chincz (42 l.) nie boi się eksperymentować z fryzurą. Prezenterka miała już różnej długości włosy, rozmaite uczesania, a także często zaskakiwała nowym kolorem. Jakby ktoś myślał, że już nie zaskoczy nowym wizerunkiem, to się mylił.

Ula Chincz chce być jak Małgorzata Rozenek? (VIDEO)

Gwiazda TVN jeszcze niedawno miła krótkie i ciemne włosy. Z długością nic się nie zmieniło, ale z kolorem tak. Za metamorfozę Chincz jest odpowiedzialna Jaga Hupało, znana i ceniona fryzjerka i kreatorka fryzur. Efektem wizyty w salonie fryzjerskim Ula pochwaliła się w mediach społecznościowych.

ZMIANA! Czyli tak jak lubię! Kochałam moje naturalne włosy, ale prawda jest taka, że miały urok kiedy były dłuższe, widać było siwe pasma i ich autentyczny kolor. Kiedy obcięłam włosy bardzo krótko kolor stał się trochę ciężki, nijaki taki. Więc znów pojawił się pretekst do działania! Mój mąż powiedział, że to fryzura „na Wiedźmina” i powiem Wam, że jak je zaczesać do tyłu to coś w tym jest! – napisała na Instagramie.