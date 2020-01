Maffashion nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem! Blogerka już wiele razy pokazała, że potrafi zaszaleć nie tylko ze strojem, ale też z fryzurą. Julka miała włosy już chyba w każdym kolorze i o każdej długości. Żeby nie narażać swoich naturalnych włosów Maff często też sięga po peruki, które świetnie odmieniają wizerunek.

Kobieta zmienną jest i tak też jest w przypadku tej influencerki, która często zaskakuje metamorfozą. Nowy rok i nowa odsłona Julki. Maff wybrała się do fryzjerki, która od lat zajmuje się jej włosami i wyczarowały nową fryzurę. Blogerka zmieniła lekko kolor włosów i nieco je obcięła. Choć to zaledwie kilka centymetrów, to różnica jest widoczna. Być może to kwestia wyraźnego, geometrycznego cięcia. Fryzjerka Maff w mediach społecznościowych nagrania, na których widzimy, jak powstawała jej nowa fryzura.

Kuczyńska często wyznacza trendy i nie bez powodu jest influencerką. Czy zatem można się spodziewać, że jej fryzura stanie się hitem w 2020 roku i większość kobiet będzie prosić fryzjerów właśnie o takie cięcie?

Zaskoczeni? Julia lubi eksperymentować, ale tak krótko jeszcze nie było – napisała fryzjerka.

Nowa fryzura Maffashion – influencerka ma teraz boba:

