Wiemy, kto wygrał finałowy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki czy Krystian Ochman? Zobacz wyniki.

Co się działo w finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Program zaczął się od występu finałowej czwórki w składzie: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki, Krystian Ochman, która zaśpiewała piosenkę Abby.

Poważną walkę o podium rozpoczął Kamil Studnicki. Na finał wybrał utwór „non, Je Ne Regrette Rien” Edith Piaf, który artystka śpiewała pod koniec swojego życia. Był w tym tak poruszająco wiarygodny, że aż zmroził jurorów.

Po prostu wzruszenie odjęło mi głos. Jestem, Kamil, zachwycona twoim wykonaniem. Przyszło ci zaśpiewać coś z końca jej kariery, kiedy ona miała już na tyle mało siły, że widzimy stojącą kobietę, która wszystko daje z siebie, żeby zachwycić jeszcze publiczność, i to o dziwo jej się udaje. I to jest piękne. A ty to tak odegrałeś aktorsko, pomijając, że świetnie zaśpiewałeś, pokazałeś jej postać, każdy ruch, te trzęsące się ręce… aż naprawdę wzruszenie odbiera mi mowę, bo to zrobiłeś po prostu doskonale. Gratuluję ci z całego serca. – podsumowała Justyna Steczkowska.

Dystyngowany Modest Ruciński postawił w finale na postać, która, choć jest jego kompletnym przeciwieństwem, to głosem, bliźniacza. Jako Maciej Maleńczuk oczarował wszystkich piękną kojącą barwą, śpiewając „Nigdy więcej”.

Tu widać było twój warsztat, twój talent. Świetnie wybrałeś te narzędzia, by zbudować tę postać i wykorzystać ten piękny głos, który masz i stworzyć tę iluzję. Cieszę się, że mogliśmy poznać taką piękną osobę, taką głęboką, wrażliwą, wartościowa. Dziękuję za ten ostatni piękny występ – ocenił Stefano Terrazzino.

Pierwsza z par poza konkursem (Edyta Herbuś i Andrzej Nejman) przygotowała piosenkę z przedwojennej komedii „Chcesz to mnie bierz”, wcielając się Mirę Zimińską i Adolfa Dymszę. I zrobili to perfekcyjnie, z wielką klasą i ogromnym poczuciem humoru.

Nagrody wraz ze słowami wielkiego uznania popłynęły dla artystów od ich kolegów po fachu. Edyta Herbuś przyjęła je od Stefano Terrazzino, a Andrzej Nejman od Piotra Gąsowskiego.

Kolejny występ należał do niezwykłej Natalii Muiangi, która w każdym odcinku zachwycała kolejną odsłoną nowej siebie. W finale postawiła na wyjątkowy utwór z filmu „Harriet”, o prawdziwej postaci, niewolnicy Harriet Tubman, która walczyła o wolność. Przeistaczając się w piosenkarkę Cynthie Erviro zaśpiewała filmowy utwór „Stand up”, który zaprowadził ją prosto na podium.

Nie wiem, co ci jeszcze mogę powiedzieć, bo wiele razy powtarzaliśmy już, że jesteś utalentowana, piękna, zgrabna… W zasadzie to urodzona gwiazda. Nic dodać, nić ująć. Jedyne, czego ci życzę, żebyś znalazła wyraz siebie samej w swojej własnej muzyce. Niech podążają za tobą fani, nasza wspaniała publiczność, którą tutaj zdobyłaś, żeby po prostu ci się udało. To jest to, o czym ja i wszyscy jurorzy marzymy, żeby ci się udało w tym zawodzie – życzyła szczerze Justyna Steczkowska.

Krystian Ochman wykazał się w tym programie nie tylko ogromnym głosem, ale przede wszystkim niesamowitym dystansem do siebie i poczuciem humoru. Zachwycał talentem, bawił i wzruszał. Na finał postanowił stać się Adamem Lambertem i zupełnie poważnie zaśpiewał „Whataya want from me”.

Ja słyszę w twojej technice te podstawy klasyczne, które dają ci to osadzenie, ta barwę, tą pewność siebie. Myślę, że dlatego mi się tak podoba to, co robisz, że masz ten przekaz, który jest taką mieszanką twoich emocji i twojej prawdy z bardzo dobrą techniką i dzięki temu łapiesz mnie za serce. Bardzo się cieszę, że miałam szansę poobcować z tobą jako artystą otwartym na świat, wykształconym i ze wspaniałym dziadkiem. Dziękuję ci bardzo – powiedziała od serca Małgorzata Walewska.

Julia Żugaj i Marta Bijan przygotowały piosenkę z humorem, luzem i wielką dawką pozytywnej energii. Ich wspólny występ jako duet Long & Junior z przebojem „Tańcz, tańcz, tańcz” to prawdziwa eksplozja radości, który porwał z miejsc całą widownię.

Na zakończenie artystki przyjęły nagrody i mnóstwo ciepłych słów od Justyny Steczkowskiej i Małgorzaty Walewskiej.

Kto wygrał „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Natalia Muianga zachwyciła jako Cynthia Erviro utworem „Stand up”. To wykonanie zapewniło jej pierwsze miejsce, za które otrzymała główną nagrodę, Złotą Twarz i 100 tysięcy złotych. Całość tej kwoty przeznaczyła na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Drugie miejsce zajął Kamil Studnicki, który wcielił się w Edith Piaf. Trzecie miejsce przypadło Modestowi Rucińskiemu, którego podziwialiśmy jako Macieja Maleńczuka. Krystian Ochman uplasował się na czwartym miejscu, wcielając się w Adama Lamberta.