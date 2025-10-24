Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Była żona prezentera nie zamierza spędzać weekendu w smutku.
Już w sobotę odbędzie się jeden z najbardziej komentowanych ślubów w polskim show-biznesie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają stanąć na ślubnym kobiercu. Co na to Paulina Smaszcz?
Paulina Smaszcz w Wiedniu. Tak spędzi dzień ślubu byłego męża, Macieja Kurzajewskiego
Według medialnych doniesień ceremonia ma mieć miejsce w luksusowym hotelu położonym w otulinie parku narodowego z dala od mediów i zgiełku miasta.
Choć para nie zdradza żadnych szczegółów, to mówi się, że wśród zaproszonych gości pojawią się same znane twarze m.in. Joanna Kurska, Edward Miszczak oraz sportowcy zaprzyjaźnieni z prezenterem: Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek.
Jedno jest pewne, na pewno na ślubie pary nie pojawi się Paulina Smaszcz, która jest byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarka wybrała podróż i to nie byle gdzie, bo do Wiednia! Na swoim Instagramie pochwaliła się, że wyjechała na kongres, gdzie planuje połączyć obowiązki zawodowe z odrobiną przyjemności.
Będziemy w Wiedniu, będziemy jadły sachertorte i popijały prosecco! – powiedziała z szerokim uśmiechem w relacji.
W rozmowie z dziennikarzami „Faktu” potwierdziła, że przebywa w Austrii, ale zaznaczyła, że nie zamierza komentować życia swojego byłego męża:
Jestem tu służbowo, mam wystąpienia, więc wolę skupić się na pracy.
