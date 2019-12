View this post on Instagram

Moja managerka i mój anioł stróż ⭐️😇❤️ jedna z najpiękniejszych kobiet w moim życiu. Takich osób życzę wam w te święta kochani !! Trzymajcie się blisko bo bliscy są najważniejsi ❤️🎄⭐️☃️ Merry Christmas #dreamteam Jeszcze tylko Ivy brakuje i byłaby wspaniała trójka 🥰😘 No cóż, Ivy za obiektywem ❤️❤️❤️ Dziękuję girls za ten rok 🙏🏻⭐️ #christmas#xmas#merrychristmas#homesweethome#friends#team#love#beauty#fashion#glow#blink#lafamilia