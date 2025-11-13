W sferze uczuciowej Katarzyna Bosacka w końcu odnalazła spokój. W tym roku dziennikarka ponownie powiedziała „tak” i wzięła ślub. Zupełnie inaczej potoczyły się jednak losy jej byłego męża, który zostawił ją dla innej kobiety. Teraz okazało się, że ich romans nie przetrwał próby czasu.

Rozwód Katarzyny Bosackiej i Marcina Bosackiego

Warto wspomnieć, że Katarzyna Bosacka, dziennikarka i ekspertka kulinarna przez ponad ćwierć wieku była związana z Marcinem Bosackim – dziennikarzem, politykiem i ambasadorem RP w Kanadzie. Para doczekała się nawet czwórki dzieci i przez lata uchodzili za zgrany duet. W 2023 roku jednak, po 26 latach małżeństwa gruchnęła informacja o ich rozwodzie.

Warto wspomnieć, że wówczas na jaw wyszedł romans Marcina Bosackiego z młodszą kobietą, co doprowadziło do rozstania. Katarzyna Bosacka nie raz mówiła w wywiadach, że była to dla niej bolesna sytuacja. Jakiś czas później Bosacka po głośnym rozwodzie znalazła szczęście u boku niejakiego Tomasza Makulskiego. To właśnie z nim stanęła na ślubnym kobiercu 28 czerwca 2025 roku.

To koniec nowego związku Marcina Bosackiego

Kiedy na jaw wyszedł związek Marcina Bosackiego z młodszą partnerką, był to temat wielu plotek i spekulacji. Teraz okazuje się, że związek byłego męża Bosackiej jednak nie przetrwał próby czasu i miał się zakończyć już latem tego roku.

Rozstali się latem. Pokonała ich proza życia. Gdy spotykali się ukradkiem, był dreszcz emocji, adrenalina i ekscytacja. A gdy Marcin już był po rozwodzie, mogli oficjalnie bywać razem i mieszkać ze sobą, okazało się, że są rzeczy, które ich dzielą – zdradza w rozmowie ze „Światem Gwiazd” jeden z polityków.

Dlaczego Marcin Bosacki rozstał się z kochanką?

Źródło twierdzi, że związek Marcina Bosackiego i posłanki miał się zakończyć m.in. przez brak „domowej bazy”, ponieważ jego ukochana była ciągle w rozjazdach, zajęta Sejmem, ustawami czy sprawami wyborców.