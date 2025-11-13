60-letnia gwiazda pokazała się w bikini. Ma ciało nastolatki. Zdjęcia nie kłamią
Ma 60 lat, ale wygląda jak nastolatka. Fani byli w szoku, gdy zobaczyli w jakiej formie jest gwiazda.
Te gwiazdy wyglądają na wiecznie młode
Młodość nie trwa wiecznie. Wszyscy się starzejemy – prędzej lub później czeka to każdego z nas. Fani z chęcią oglądają porównania, jak na przestrzeni lat zmieniał się wygląd gwiazd. Oczywiście, istnieją celebryci, o których mówi się, że są wiecznie młodzi – w Polsce mamy legendarnego prezentera Polsatu: Krzysztofa Ibisza, a w Hollywood opinię wiecznie młodego aktora ma chociażby Tom Cruise.
Teraz do internetu trafiło zdjęcie gwiazdy, która w tym roku skończyła 60 lat. Wpis na Instagramie natychmiast okrążył cały świat – jej forma naprawdę zachwyca.
Gwiazda zszokowała wszystkich swoim zdjęciem w bikini
Elizabeth Hurley to brytyjska aktorka, modelka i producentka filmowa. Jej kariera jest imponująca – od prawie 40 lat regularnie gra w najrozmaitszych produkcjach filmowych, a do jej najgłośniejszych ról należy Vanessa Kensington w kultowej serii brytyjskich komedii akcji o przygodach Austina Powersa. Hurley przez 13 lat była związana z wielką gwiazdą kina – Hugh Grantem, a ich związek przez lata był uważnie obserwowany przez media.
Teraz aktorka zszokowała wszystkich – wrzuciła zdjęcie w dwuczęściowym stroju kąpielowym, a komentarze zalały się zachwytami zszokowanych fanów – taka dobra forma w tym wieku jest rzadkością. Komplementów nie szczędziły nawet gwiazdy.
Tak wygląda dziś 60-letnia Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley całkiem niedawno obchodziła 60. urodziny. Teraz internet obiegło jej zdjęcie w bikini. Jej strój pochodzi z kolekcji jej własnej marki. Uwagę fanów przyciąga złoty łańcuszek zdobiący bikini. Do stroju założyła także plażową koszulę, która doskonale komponowała się ze strojem, świetnie dopełniając całość.
W komentarzach pod wpisem widzimy same zachwyty. Fani nie kryli, że forma modelki jest fenomenalna – zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wiek. Jej wrażenie zrobiło wrażenie także na innej gwieździe światowego modelingu – Heidi Klum, która nazwała ją „wspaniałą”.
- Zawsze, ZAWSZE wyglądasz NIESAMOWICIE.
- Pięknie!
- Niesamowicie.
- Masz 60 lat? Wyglądasz wspaniale.
Swoje zdjęcie w bikini wrzucała również w październiku.
Mój sekret na idealne zdjęcia w bikini? Rozciągnij się! Jeśli masz wątpliwości, podnieś ramiona lub połóż się – pisała wówczas Hurley.
