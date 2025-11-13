Ma 60 lat, ale wygląda jak nastolatka. Fani byli w szoku, gdy zobaczyli w jakiej formie jest gwiazda.

Te gwiazdy wyglądają na wiecznie młode

Młodość nie trwa wiecznie. Wszyscy się starzejemy – prędzej lub później czeka to każdego z nas. Fani z chęcią oglądają porównania, jak na przestrzeni lat zmieniał się wygląd gwiazd. Oczywiście, istnieją celebryci, o których mówi się, że są wiecznie młodzi – w Polsce mamy legendarnego prezentera Polsatu: Krzysztofa Ibisza, a w Hollywood opinię wiecznie młodego aktora ma chociażby Tom Cruise.

Teraz do internetu trafiło zdjęcie gwiazdy, która w tym roku skończyła 60 lat. Wpis na Instagramie natychmiast okrążył cały świat – jej forma naprawdę zachwyca.

Zobacz: Wszystkie oblicza Joanny Liszowskiej. Tak zmieniała się 47-letnia aktorka