Była dzieckiem, gdy wygrała „Mam Talent”. Tak teraz wygląda i żyje Magda Welc
Magda Welc zachwyciła fanów „Mam Talent” swoimi niesamowitymi umiejętnościami wokalnymi, potem jednak nagle zniknęła z mediów. Co się z nią stało i co dziś robi?
Dwunastolatka zachwyciła jury „Mam Talent” swoim głosem
„Mam Talent” to od niemal dwóch dekad jeden z największych hitów stacji TVN. Show zostało oparte na niezwykle popularnym, międzynarodowym formacie. Przez lata w programie wystąpiły setki uczestników, których talenty do dziś pozostają w głowach wiernych fanów. Skład jury przez lata wielokrotnie się zmieniał, jednak sedno programu pozostawało bez zmian – „Mam Talent” wciąż pozostaje kuźnią wielkich talentów.
W programie przewinęło się wiele nazwisk, dla których były to pierwsze kroki w show-biznesie, a dziś są wielkimi gwiazdami, które przyciągają tłumy na swoje występy. Mateusz Ziółko, Kamil Bednarek czy Katarzyna Sochacka to tylko niektóre z nich.
Nie zawsze jednak udział, a nawet zwycięstwo w programie gwarantują wielką karierę. Historia dwunastoletniej Magdy Welc jest tego doskonałym przykładem.
Co obecnie robi Magda Welc?
Magdalena Welc wygrała 3. edycję „Mam Talent” w 2010 jako zaledwie dwunastolatka, zdobywając nagrodę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych. Zachwyciła widzów i jurorów śpiewając wielki przebój legendarnej Edyty Geppert „Och, życie kocham cię nad życie”. Drugie miejsce w finale zajął Kamil Bednarek, który przez lata był jedną z największych gwiazd polskiej sceny, grając na największych koncertach i festiwalach w całym kraju.
Co się jednak stało z dwunastolatką, którą pokochali widzowie? Rodzice nie pozwolili jej, by stała się ofiarą własnego sukcesu – dwunastolatka skupiła się przede wszystkim na dalszej edukacji, a nie robieniu wielkiej kariery w mediach. Dekadę temu sporą popularność zdobył jej utwór „Dziewczynka”, który w serwisie YouTube ma na ten moment ponad milion wyświetleń.
Pandemia pomogła mi wrócić do muzyki. To był dobry czas na tworzenie. Nie miałam presji czasu, że coś mi ucieka, że przepadają mi gdzieś terminy. Wszystko dla wszystkich było zamknięte – mówiła w rozmowie z „Angorą”.
Jak wygląda Magda Welc?
Dziś artystka wciąż sporadycznie nagrywa piosenki, koncertuje, ale rzadko udziela się w mediach społecznościowych. Jak przyznała sama Welc, nie spodziewała się, że odniesie taki sukces.
Sama zgłosiłam się do programu. Nikt z rodziny nic o tym nie wiedział. Mamie powiedziałam dopiero dzień przed przesłuchaniami w Lublinie Nigdy nie sądziłam, że wygram. Traktowałam to raczej jako przygodę i sprawdzenie swoich możliwości – wspominała w „Angorze”.
Nie brakuje jednak opinii, że mogła zrobić większą karierę. Warto jednak pamiętać, że nie trzeba robić wielkiej kariery, aby być szczęśliwym i czerpać satysfakcję z życia i tworzenia.
Tak zmieniła się Magdalena Welc.
