Magda Welc zachwyciła fanów „Mam Talent” swoimi niesamowitymi umiejętnościami wokalnymi, potem jednak nagle zniknęła z mediów. Co się z nią stało i co dziś robi?

Dwunastolatka zachwyciła jury „Mam Talent” swoim głosem

„Mam Talent” to od niemal dwóch dekad jeden z największych hitów stacji TVN. Show zostało oparte na niezwykle popularnym, międzynarodowym formacie. Przez lata w programie wystąpiły setki uczestników, których talenty do dziś pozostają w głowach wiernych fanów. Skład jury przez lata wielokrotnie się zmieniał, jednak sedno programu pozostawało bez zmian – „Mam Talent” wciąż pozostaje kuźnią wielkich talentów.

W programie przewinęło się wiele nazwisk, dla których były to pierwsze kroki w show-biznesie, a dziś są wielkimi gwiazdami, które przyciągają tłumy na swoje występy. Mateusz Ziółko, Kamil Bednarek czy Katarzyna Sochacka to tylko niektóre z nich.

Nie zawsze jednak udział, a nawet zwycięstwo w programie gwarantują wielką karierę. Historia dwunastoletniej Magdy Welc jest tego doskonałym przykładem.

