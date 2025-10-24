Adrian Szymaniak, uczestnik popularnego programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, od kilku miesięcy mierzy się z glejakiem IV stopnia, jednym z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Chorobę zdiagnozowano u niego w lipcu, a od tamtej pory przeszedł już dwie poważne operacje. Niedawno poinformował, że wraz z rodziną przenosi się spod Krakowa do Bydgoszczy, gdzie będzie kontynuował leczenie.

Adrian Szymaniak z przełomowymi wieściami o walce z glejakiem

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” Szymaniak podzielił się wreszcie wiadomościami, które napawają nadzieją. Najnowsze badania obrazowe, wykonane trzy tygodnie po drugiej operacji, nie wykazały nawrotu guza.

I tak naprawdę to chyba były pierwsze dobre wieści, jakie usłyszałem, odkąd dotknęła mnie choroba, że od ostatniej operacji minęły prawie trzy tygodnie i rezonans jest niezmienny, co znaczy, że w tym momencie przez trzy tygodnie nic nie odrosło, jeżeli chodzi o nowotwór.

Były uczestnik programu nie ukrywał, że to dla niego ogromna ulga, zwłaszcza że glejak, z którym walczy, należy do najbardziej niebezpiecznych i trudnych do leczenia nowotworów.

Mówimy tu o raku czwartego stopnia. Najgroźniejszy, najbardziej agresywny i najmniej znany medycynie nowotwór guza mózgu, jaki tylko istnieje na ten moment. Więc cieszę się bardzo, że nic nie odrosło, bo poprzednie doświadczenia pokazywały, że faktycznie jest to dość uszczypliwy drań, jeżeli tak można go nazwać – poinformował.

Dobre wyniki badań otwierają przed Adrianem możliwość przejścia do kolejnego etapu terapii. Jak zapowiedział, już w najbliższy poniedziałek rozpocznie radio- i chemioterapię.