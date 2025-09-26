Adrian Szymaniak to były uczestnik miłosnego reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Gwiazdor TVN jakiś czas temu przekazał przykre wieści, że zmaga się z glejakiem IV stopnia. Teraz Adrian znów zwrócił się do internautów i przekazał, że jego stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu, a nowe badania pokazały kolejne problemy zdrowotne.

Adrian Szymaniak rozpoznawalność zyskał dzięki popularnemu, telewizyjnemu show „Ślub od pierwszego wejrzenia”, gdzie pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Co ciekawe, po programie mężczyźnie udało stworzyć się szczęśliwe małżeństwo z Anitą, a nawet doczekali się dwóch pociech.

Niestety ich beztroskie, rodzinne życie jakiś czas temu przerwała dramatyczna diagnoza. Adrian w lipcu trafił do szpitala z objawami neurologicznymi. Lekarze zdiagnozowali u niego glejaka IV stopnia, a następnie musiał przejść operację usunięcia guza mózgu.

Do samego końca wierzyłem, że ta diagnoza będzie łagodniejsza. A teraz się zastanawiam: za co, dlaczego? Przecież osiągnąłem maksymalny poziom pecha w całym nieszczęściu. Diagnoza to giloblastomia czwartego stopnia, mówiąc potocznie glejak czwartego stopnia, czyli najbardziej złośliwy, najbardziej agresywny nowotwór mózgu, jaki istnieje – mówił niedawno w „Dzień Dobry TVN”.

I choć wydawałoby się, że walka z chorobą idzie pomyślnie, to jednak nic z tego. Teraz Adrian zwrócił się na Instastories do swoich obserwatorów i ujawnił, że jego leczenie musi zostać wstrzymane, ponieważ usłyszał kolejną przeraźliwą diagnozę.

Na ten moment radio i chemioterapia muszą poczekać, dlatego, że jest wznowa guza i nowa zmiana jest większa niż guz usuwany pierwotnie (…). Po badaniu obrazowym nie jest ona aż tak aktywna i złośliwa, ale też może być to zmiana glejakowa… – przekazał Adrian.

Bohater programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” musiał natychmiast zgłosić się do szpitala i czeka go kolejna operacja. Adrian na szczęście nie traci ducha nadziei i poinformował w najnowszym poście, że mimo kolejnych trudności wciąż zamierza walczyć.