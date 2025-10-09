Adrian Szymaniak dał się poznać szerokiej publiczności jako uczestnik reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Niestety, ale w ostatnim czasie mężczyzna mierzy się z poważną chorobą. Adrian Szymaniak ma glejaka IV stopnia i teraz walczy o powrót do zdrowia. Jego żona — Anita Szydłowska, którą poznał jeszcze na planie programu, towarzyszy mu podczas wszystkich badań. Teraz do pomocy ruszyła Katarzyna Cichopek, która również wsparła mężczyznę swoim apelem na Instagramie. Zwróciła się do fanów w przejmujący sposób.

Katarzyna Cichopek jest poruszona dzielną walką z chorobą Adriana Szymaniaka. Mężczyzna ma dla kogo żyć. Uczestnik „Ślubu od pierwszego wejrzenia” z żoną — Anitą Szydłowską doczekał się narodzin dwójki dzieci: syna Jerzego i córki Bianki. Prowadząca „Halo tu Polsat” w związku z tym zamieściła w sieci apel, w którym poprosiła o wsparcie fanów w walce z chorobą Adriana Szymaniaka:

Kochani, poproszę was o wsparcie — napisała Katarzyna Cichopek.

