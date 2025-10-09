Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Zamieściła w sieci przejmujący apel.
Adrian Szymaniak dał się poznać szerokiej publiczności jako uczestnik reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Niestety, ale w ostatnim czasie mężczyzna mierzy się z poważną chorobą. Adrian Szymaniak ma glejaka IV stopnia i teraz walczy o powrót do zdrowia. Jego żona — Anita Szydłowska, którą poznał jeszcze na planie programu, towarzyszy mu podczas wszystkich badań. Teraz do pomocy ruszyła Katarzyna Cichopek, która również wsparła mężczyznę swoim apelem na Instagramie. Zwróciła się do fanów w przejmujący sposób.
Katarzyna Cichopek zwróciła się z ważną prośbą do fanów. Chodzi o Adriana ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”
Katarzyna Cichopek jest poruszona dzielną walką z chorobą Adriana Szymaniaka. Mężczyzna ma dla kogo żyć. Uczestnik „Ślubu od pierwszego wejrzenia” z żoną — Anitą Szydłowską doczekał się narodzin dwójki dzieci: syna Jerzego i córki Bianki. Prowadząca „Halo tu Polsat” w związku z tym zamieściła w sieci apel, w którym poprosiła o wsparcie fanów w walce z chorobą Adriana Szymaniaka:
Kochani, poproszę was o wsparcie — napisała Katarzyna Cichopek.
Adrian Szymaniak założył z żoną zbiórkę na leczenie. Uzbierali już ponad milion złotych!
Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska postanowili nie poddawać się i założyli zbiórkę na nowatorskie leczenie. Do tej pory uzbierano już ponad milion i 700 tysięcy złotych. Para wierzy w to, że mężczyźnie uda się wyzdrowieć i wrócić do rodziny na stałe. Zamieścili w mediach społecznościowych poruszający wpis:
Bardzo prosimy, napiszcie z nami dobre zakończenie tej historii, która powstawała na waszych oczach, suma jest zawrotna i nie damy jej rady udźwignąć. Wierzymy, że dobro wraca i zjednoczymy się w tym momencie. Dziękujemy wam z całego serca — napisała para na Instagramie.