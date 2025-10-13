Adrian Szymaniak to były uczestnik miłosnego reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Niestety od jakiegoś czasu zmaga się ze straszliwą diagnozą, jaką jest glejak IV stopnia. Gwiazdor TVN założył niedawno nawet zbiórkę na kosztowne leczenie. Teraz Adrian jednak niespodziewanie zaskoczył wyznaniem o oddaniu pieniędzy ze zbiórki.

Adrian Szymaniak ze ‚ŚOPW’ wrócił ze szpitala i nie dowierzał oczom! Co zastał w domu?

Adrian Szymaniak zwraca się do hejterów jego zbiórki

Adrian Szymaniak rozpoznawalność zyskał dzięki popularnemu, telewizyjnemu show „Ślub od pierwszego wejrzenia”, gdzie pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Co ciekawe, po programie mężczyźnie udało stworzyć się szczęśliwe małżeństwo z Anitą, a nawet doczekali się dwóch pociech. Niestety ich beztroskie, rodzinne życie jakiś czas temu przerwała dramatyczna diagnoza.

Horrendalne pieniądze na leczenie Adriana z ŚOPW. W ciągu doby zebrano rekordową kwotę

Adrian w lipcu trafił do szpitala z objawami neurologicznymi. Lekarze zdiagnozowali u niego glejaka IV stopnia, a następnie musiał przejść operację usunięcia guza mózgu. Mimo interwencji choroba ponownie dała o sobie znać ponownie, przez co Adrian musiał przejść kolejną operację. Niestety Adrian niedawno przekazał, że rokowania nie są korzystne, ale wciąż nie poddaje się i walczy z chorobą.

Ostatnio wraz z żoną założyli nawet zbiórkę na leczenie, które okazało się niezwykle kosztowne. W krótkim czasie internauci ruszyli z ogromnym wsparciem, a w ciągu pierwszej doby na koncie pojawił się już ponad milion złotych z potrzebnych 3 milionów.

Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…

Teraz Adrian opublikował wzruszające nagranie, w którym podziękował wszystkim za wpłaty i pomoc. Następnie zwrócił się do hejterów, którzy krytykują zbiórkę i nie odpuszczają mu w tak trudnej sytuacji. W pewnym momencie Szymaniak wyznał, że może oddać wszystkie pieniądze, ale ma jeden warunek.