Historia Anity i Adriana ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” poruszyła tysiące widzów. Dziś ich miłość wystawiona jest na najtrudniejszą próbę – Adrian zmaga się z glejakiem czwartego stopnia. Choć lekarze nie ukrywają, że walka jest trudna, jego żona właśnie ogłosiła wiadomość, która daje nadzieję i wzrusza do łez.

To jedna z najbardziej poruszających historii w historii programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Adrian i Anita Szymaniakowie poznali się przed kamerami, a ich relacja w przeciwieństwie do wielu innych, przetrwała próbę czasu. Wspólnie wychowują dzieci, działają w mediach społecznościowych i uchodzili za jedną z najbardziej pozytywnych par w polskim show-biznesie.

Kilka miesięcy temu ich życie zmieniło się jednak dramatycznie. Adrian trafił do szpitala z powodu niepokojących objawów neurologicznych. Diagnoza okazała się bezlitosna – glejak czwartego stopnia, najbardziej złośliwy nowotwór mózgu.

Po operacji i kolejnych komplikacjach Adrian przeszedł niedawno ponowny zabieg. Ku uldze rodziny i fanów – zakończył się on sukcesem.

„Jesteśmy już razem, jutro wypis! Och, jak tęsknimy za domem i dziećmi!” – napisali w mediach społecznościowych.

Choć choroba całkowicie przewartościowała ich życie, Anita i Adrian nie zamierzają rezygnować z marzeń. W rozmowie z Plejadą żona uczestnika ogłosiła, że para mimo wszystko planuje ponownie stanąć na ślubnym kobiercu.

Ślub będzie. Musi być i koniec. Do wesela się zagoi. Tak się mówi, prawda? Trzeba się tego trzymać – powiedziała Anita z uśmiechem.

Okazuje się, że uroczystość była zaplanowana już wcześniej, ale para postanowiła przyspieszyć datę po diagnozie Adriana.

„Kiedy Adrian trafił do szpitala i jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka to diagnoza, powiedziałam: ‘My musimy wziąć ślub teraz’. Bo zawsze odkładaliśmy marzenia na później, a teraz wiemy, że trzeba żyć chwilą” – wyznała w rozmowie z Party.

Anita podkreśla, że ta ceremonia będzie miała wyjątkowe znaczenie nie tylko dla nich samych, ale też dla ich dzieci. Maluchy często odwiedzają tatę w szpitalu, a rodzice chcą pokazać im, że mimo choroby życie może być piękne i pełne miłości.

„Po tych siedmiu latach przeżyliśmy naprawdę wiele – dobrych i złych chwil. Ostatnio daliśmy radę w miesiąc, to teraz też damy radę” – mówi z determinacją Anita.

Na razie nie zdradzili dokładnej daty uroczystości, ale wiadomo, że wszystko jest już w przygotowaniu. Adrian wciąż zbiera siły po zabiegu i czeka na dalsze leczenie za granicą. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na jego terapię, a para zapowiada kolejne licytacje, by wesprzeć koszty. Ich postawa inspiruje setki internautów, którzy codziennie przesyłają słowa wsparcia i modlitwy.