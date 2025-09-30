Adrian, którego widzowie poznali w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia”, mierzy się z najtrudniejszym rozdziałem życia. U uczestnika zdiagnozowano glejaka IV stopnia. Adrian ma za sobą już dwie operacje.

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Adriana ze „ŚOPW”! „Jest wznowa guza i nowa zmiana jest większa”

Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” znów trafia na stół operacyjny

Pod koniec września miał rozpocząć chemioterapię oraz radioterapię. Jednak, gdy wykonał świeży rezonans wyniki okazały się druzgocące. Nastąpiła odnowa guza, a poza tym pojawiła się nowa, większa zmiana. Lekarze zdecydowali o kolejnej operacji.

Czas rozpocząć kolejną bitwę. Plan był zupełnie inny, ale niespodziewanie w dniu, w którym miała rozpocząć się chemio i radioterapię, dostałem informację, że mam natychmiast zgłosić się na oddział neurochirurgii. Ostatni rezonans wykazał powiększenie się zmiany — przekazał Adrian.

To już koniec! Agata i Piotr ze ”Ślubu od pierwszego wejrzenia” po rozwodzie. Dostał pytanie o nazwisko

Dziś, 30 września para spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyła do szpitala do Bydgoszczy.

Wyjechaliśmy o 5 rano w kierunku Bydgoszczy. Już dziś Adrian idzie do szpitala. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Trzymajcie kciuki! — relacjonowała Anita.

Adrian stara się trzymać fason i… poczucie humoru:

My już w drodze do Bydgoszczy na przyjęcie do szpitala i czas zreperować kuku na muniu one more time — napisał z dystansem.

Historia małżonków zaczęła się w telewizyjnym eksperymencie TVN, a później przerodziła się w głębokie uczucie. Po programie udało im się przetrwać i założyć wymarzoną rodzinę. Para wychowuje razem dwoje dzieci: Jerzego i Biankę. Gdy tylko pojawiła się informacja Anita nie przestawała i nadal nie przestaje być opoką dla swojego ukochanego męża.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału

Co więcej, w czasie podróży do szpitala Adrian włączył płytę Roberta Żuchowskiego, który jest jego dobrym kolegą z tego samego programu. Robert niedawno wydał swój pierwszy album ,,Cześć, to ja Robert!”.