Po doniesieniach medialnych o nowej pracy Agaty Kornhauser-Dudy w Narodowym Banku Polskim, instytucja postanowiła zabrać głos. Oficjalne oświadczenie NBP rozwiewa wątpliwości i przynosi zaskakującą odpowiedź.

NBP komentuje doniesienia o nowej pracy Kornhauser-Dudy! Zaskakujące oświadczenie

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące rzekomego zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy w Narodowym Banku Polskim, instytucja wydała oficjalne oświadczenie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Szanowni Państwo, informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP (…) – brzmi komunikat przesłany przez bank.

Oświadczenie Narodowego Banku Polskiego jest stanowcze i nie pozostawia wątpliwości. W przeciwieństwie do wcześniejszych doniesień medialnych, które sugerowały, że była pierwsza dama miała zostać doradczynią prezesa Adama Glapińskiego, bank jednoznacznie zaprzecza tym informacjom.

Pojawienie się niepotwierdzonych informacji o zatrudnieniu byłej pierwszej damy w NBP wzbudziło duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Doniesienia te zbiegły się w czasie z informacjami o nowej pracy zawodowej Andrzeja Dudy, który dołączył do rady nadzorczej ZEN.com – fintechu nazywanego „polskim Revolutem”, gdzie ma wspierać firmę w dialogu z międzynarodowymi regulatorami oraz partnerami strategicznymi.

Choć doniesienia o pracy w NBP okazały się nieprawdziwe, pozostaje pytanie o dalsze plany zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy.

Przypomnijmy, że przed objęciem funkcji pierwszej damy pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Według nieoficjalnych informacji, szkoła miała nie wyrazić zgody na kontynuowanie pracy przez pierwszą damę po objęciu urzędu przez jej męża.