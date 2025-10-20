Andrzej Duda po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej postanowił zaskoczyć wszystkich. Zamiast powrotu do polityki, wybrał zupełnie nową ścieżkę kariery. Gdzie będzie pracował były prezydent i czym będzie się zajmował?

Andrzej Duda w nowej roli! Zaskakująca decyzja byłego prezydenta

Andrzej Duda, który w sierpniu 2025 roku zakończył swoją drugą kadencję jako prezydent RP, podjął zaskakującą decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej. Okazuje się, że były prezydent nie planuje powrotu do aktywnej polityki, ale postawił na rozwój w zupełnie nowej dla siebie branży.

Duda dołączył do rady nadzorczej ZEN.com – polskiej firmy fintechowej, która bywa nazywana „polskim Revolutem”. Firma, założona w 2018 roku w Rzeszowie, oferuje szeroki zakres usług finansowych i działa już w około 30 krajach.

Jak sam tłumaczy w rozmowie z „Pulsem Biznesu”: „

Po latach służby publicznej chcę wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę.

W komunikacie prasowym firmy czytamy, że Andrzej Duda ma wspierać ZEN.com w relacjach z międzynarodowymi regulatorami oraz strategicznymi partnerami. Były prezydent zapowiedział, że jego głównym zadaniem będzie dbanie o maksymalne bezpieczeństwo konsumentów oraz monitorowanie relacji firmy z regulatorami w krajach, w których fintech uzyskuje nowe licencje.

,,Chodzi o zbudowanie intuicyjnego ekosystemu finansowego, który będzie odpowiadał nie tylko młodym klientom, ale także starszym pokoleniom, coraz aktywniejszym cyfrowo” – zapowiadał Duda.

W wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” były prezydent wyraźnie zaznaczył, że nie planuje powrotu do aktywnej polityki.

Moja działalność polityczna zawsze była służbą publiczną, a nie walką o stanowiska – podkreślił.

Duda zamierza skoncentrować się na pracy doradczej i nadzorczej, z możliwością zaangażowania w kolejne rady nadzorcze różnych instytucji. W Krakowie uruchomił już biuro byłego prezydenta, a w planach ma otwarcie kolejnej placówki w Warszawie.

Co ciekawe, Andrzej Duda nie ogranicza swojej działalności jedynie do świata finansów. We wrześniu rozpoczął współpracę z Kanałem Zero Krzysztofa Stanowskiego, gdzie ma realizować cykl „16 odcinków na 16 gorących tematów”.

Czy to oznacza, że były prezydent całkowicie porzuca politykę na rzecz biznesu i mediów? Jak sprawdzi się w nowej roli? Fani i obserwatorzy sceny politycznej z zapartym tchem śledzą rozwój kariery byłego prezydenta.