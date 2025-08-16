Podczas wieloletniej prezydentury Andrzeja Dudy jego żona, Agata Kornhauser-Duda, pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiej sceny politycznej. Rzadko zabierała głos, unikała medialnych wywiadów, a w pamięci opinii publicznej zapisała się przede wszystkim dzięki swojej konsekwentnie budowanej elegancji.

To dlatego Agata Duda milczała

Styl pierwszej damy charakteryzował się umiarem i klasyką. Zamiast odważnych eksperymentów modowych wybierała bezpieczne rozwiązania, proste kroje, stonowane kolory i ponadczasową elegancję. Przez wiele lat jednak nie często zabierała głos publicznie i bardzo chroniła swoją prywatność.

Kulisy jej powściągliwości w pełnieniu roli pierwszej damy ujawnione zostały w książce „To ja. Andrzej Duda”. Były prezydent zdradził, że jego żona nie była entuzjastką jego politycznej kariery. Jak przyznał, to właśnie brak akceptacji dla politycznego życia mógł być powodem, dla którego Agata Duda tak niechętnie zabierała publicznie głos. Teraz pojawił się także u „Żurnalisty” i opowiedział o konkretnych powodach milczenia Agaty Dudy.

Powiedziała, że nigdy żadnego wywiadu nie udzieli, bo widzi, jak dziennikarze manipulują i kłamią i tak jak powiedziała, tak zrobiła – rozpoczął.

Następnie dodał, że mimo iż nie sprzyjało to jego wizerunkowi, chciał, by jego żona była wierna swoim postanowieniom i akceptował jej powściągliwość w wypowiedziach publicznych. Nie ukrywał, że jego żona poświęciła wiele, by on mógł realizować się w politycznym świecie.