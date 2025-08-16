Andrzej Duda ujawnia prawdę! To dlatego Agata Duda milczała przez wiele lat
"Nie było mi to na rękę".
Podczas wieloletniej prezydentury Andrzeja Dudy jego żona, Agata Kornhauser-Duda, pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiej sceny politycznej. Rzadko zabierała głos, unikała medialnych wywiadów, a w pamięci opinii publicznej zapisała się przede wszystkim dzięki swojej konsekwentnie budowanej elegancji.
Nowy etap w życiu Andrzeja Dudy! Były prezydent wyznaje: „Nie bardzo podoba się Agacie”
To dlatego Agata Duda milczała
Styl pierwszej damy charakteryzował się umiarem i klasyką. Zamiast odważnych eksperymentów modowych wybierała bezpieczne rozwiązania, proste kroje, stonowane kolory i ponadczasową elegancję. Przez wiele lat jednak nie często zabierała głos publicznie i bardzo chroniła swoją prywatność.
Andrzej Duda po raz pierwszy o reakcji żony i córki na jego wygraną: „Jesteśmy patologiczną rodziną”
Kulisy jej powściągliwości w pełnieniu roli pierwszej damy ujawnione zostały w książce „To ja. Andrzej Duda”. Były prezydent zdradził, że jego żona nie była entuzjastką jego politycznej kariery. Jak przyznał, to właśnie brak akceptacji dla politycznego życia mógł być powodem, dla którego Agata Duda tak niechętnie zabierała publicznie głos. Teraz pojawił się także u „Żurnalisty” i opowiedział o konkretnych powodach milczenia Agaty Dudy.
Powiedziała, że nigdy żadnego wywiadu nie udzieli, bo widzi, jak dziennikarze manipulują i kłamią i tak jak powiedziała, tak zrobiła – rozpoczął.
Andrzej Duda ujawnia prawdę na temat Kaczyńskiego i Tuska: „Panowie nie znoszą sprzeciwu”
Następnie dodał, że mimo iż nie sprzyjało to jego wizerunkowi, chciał, by jego żona była wierna swoim postanowieniom i akceptował jej powściągliwość w wypowiedziach publicznych. Nie ukrywał, że jego żona poświęciła wiele, by on mógł realizować się w politycznym świecie.
Kto opluwał moją żonę przez te wszystkie lata, kto nazywał ją milczącą Pierwszą Damą? Liberalno-lewicowe dziennikarki, te które bronią praw kobiet. To prawem kobiety nie jest milczenie, jeżeli ma na to ochotę? Jeżeli kobieta chce to może nie komentować. Moja żona jest twardzielem, jest uparta, jak powiedziała, tak zrobiła. Czy mi to było na rękę? Nie do końca. Ja bym wolał, żeby moja żona się w wielu przypadkach wypowiedziała – kontynuował Andrzej Duda w rozmowie z Żurnalistą.
Kazimierz52 | 17 sierpnia 2025
Bardzo szanuję postawę już byłej Pierwszej Damy – za klasę w zachowaniu, konsekwencję w trzymaniu na dystans wścieklizny lewackiej i elegancji w towarzyszeniu mężowi. Trzeba charakteru i wiedzy jak być obecnym w towarzystwie by nie stwarzać okazji dla matołków do plucia a jednocześnie zaistnieć. TO jest sztuka nieosiągalna dla pyszałków i cymbałów, którzy mienią się doświadczonymi POlitykami.
Marika | 16 sierpnia 2025
Ona po prostu nie miała nic do powiedzenia🤣🤣🤣
Ala | 16 sierpnia 2025
To nie jest zaden argument.Obydwoje sie dobrali ,milczaca Kukla I parobek!
Kobieta | 16 sierpnia 2025
I juz za sam fakt takiej postawy ,nigdy nie powinna pelnic tak waznej funkcji!!!!!!!