Agata Młynarska ostro o finale „TzG”. Nie gryzła się w język! Poszło o Bagiego i Zillmann…
„Taniec z Gwiazdami” w tym sezonie przyciągnął przed ekrany telewizorów miliony widzów. Jubileuszową edycję show Polsatu wygrała para: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska. Ich zwycięstwo wywołało w sieci lawinę komentarzy. Jedni byli zachwyceni wygraną influencera, inni nie szczędzili mu krytyki. Głos w sprawie zabrała także Agata Młynarska. Nieoczekiwanie wspomniała o… Katarzynie Zillmann. Wiemy, co powiedziała.
Finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami. Agata Młynarska jest niepocieszona
Agata Młynarska po wygranej Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis. Dziennikarka pochwaliła wygraną Bagiego. Tak podsumowała jego udział w show Polsatu:
Gratulacje dla zwycięzców! Uroczy, serdeczny, autentyczny chłopak z instagramowego sąsiedztwa został królem parkietu. Bagi totalnie skradasz serce — napisała Agata Młynarska na Instagramie.
Następnie jednak dodała, że jej zdaniem nie wygrali najzdolniejsi uczestnicy, tylko najbardziej popularni. Po tych słowach jednak można stwierdzić, że para prawdopodobnie nie była przez dziennikarkę typowana na zwycięzców:
Nie wygrał co prawda taniec, choć Magda tańczy znakomicie, a Bagi zaskoczył wszystkich postępami i urokiem tanecznym. Ale tak właśnie bywa w telewizyjnym show z głosowaniem widzów. Wygrywa całokształt osobowości, emocje, miłość ludzi i … zasięgi. Bagi i Madzia Tarnowska stworzyliście duet, który widzowie kupili — podkreśliła dziennikarka.
Agata Młynarska gorzko punktuje telewizję. Przyrównała ją do internetu
Agata Młynarska później wspomniała o tym, że aktualnie telewizja musi liczyć się z internetem i ich twórcami. Bez nich zdaniem prezenterki telewizyjnej żadna stacja nie istnieje. Jej zdaniem jest to przykład tego, że telewizja nie ma już takiej siły, jak przed laty:
To symboliczny moment – kolejne zwycięstwo Internetu nad telewizją. Internetowi bohaterowie przejmują telewizyjną narrację, zmieniając telewizję, która bez Internetu już sobie nie radzi – dodała.
Agata Młynarska kibicowała Katarzynie Zillmann i Janji Lesar. Ależ im posłodziła!
Agata Młynarska podkreśliła również, że jej faworytkami były: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Zdaniem dziennikarki kobiety wniosły do programu świeżość i pełen profesjonalizm. Od samego początku gwiazda trzymała za nie kciuki:
Były jak Ivo Pogorelić w konkursie Chopinowskim, nie zdobyły statuetki, ale to o nich mówiło się najwięcej, to one poruszyły widzów do głębi. Dziewczyny wniosły odwagę, artyzm cielesny, autentyczność bez retuszu. Każdy ruch miał znaczenie, każde spojrzenie niosło prawdę i ogień. O ileż ciekawszy, mniej banalny byłby finał z ich udziałem — dodała Młynarska.