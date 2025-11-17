„Taniec z Gwiazdami” w tym sezonie przyciągnął przed ekrany telewizorów miliony widzów. Jubileuszową edycję show Polsatu wygrała para: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska. Ich zwycięstwo wywołało w sieci lawinę komentarzy. Jedni byli zachwyceni wygraną influencera, inni nie szczędzili mu krytyki. Głos w sprawie zabrała także Agata Młynarska. Nieoczekiwanie wspomniała o… Katarzynie Zillmann. Wiemy, co powiedziała.

Finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami. Agata Młynarska jest niepocieszona

Agata Młynarska po wygranej Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis. Dziennikarka pochwaliła wygraną Bagiego. Tak podsumowała jego udział w show Polsatu:

Gratulacje dla zwycięzców! Uroczy, serdeczny, autentyczny chłopak z instagramowego sąsiedztwa został królem parkietu. Bagi totalnie skradasz serce — napisała Agata Młynarska na Instagramie.

Następnie jednak dodała, że jej zdaniem nie wygrali najzdolniejsi uczestnicy, tylko najbardziej popularni. Po tych słowach jednak można stwierdzić, że para prawdopodobnie nie była przez dziennikarkę typowana na zwycięzców:

Nie wygrał co prawda taniec, choć Magda tańczy znakomicie, a Bagi zaskoczył wszystkich postępami i urokiem tanecznym. Ale tak właśnie bywa w telewizyjnym show z głosowaniem widzów. Wygrywa całokształt osobowości, emocje, miłość ludzi i … zasięgi. Bagi i Madzia Tarnowska stworzyliście duet, który widzowie kupili — podkreśliła dziennikarka.

