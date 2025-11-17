Po głosowaniu widzów był remis w finale „TzG”. To zdecydowało o wyniku
Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” jest już za nami, ale wynikające z niego wielkie emocje nadal nie opadły. Poznaliśmy dokładne wyniki głosowań.
Znamy już zwycięzcę jubileuszowego sezonu „Tańca z Gwiazdami”
To był niesamowity sezon tanecznego hitu sezonu. Czego tu nie widzieliśmy? Legendarne choreografie, wielkie powroty gwiazd poprzednich edycji i niesamowite emocje – fani są zgodni, że to będzie jedna z najbardziej pamiętliwych edycji kultowego show.
Ostateczny triumf odniosła jedna z najbardziej lubianych par – Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska. Co niezwykle poruszyło widzów – influencer postanowił przekazać swoją wygraną na cele charytatywne.
Chodź, słuchajcie, moja siostrzyczka dzisiaj jest ze mną bez której na pewno byśmy tutaj nie stali. Na pewno. I chciałbym powiedzieć, że na pewno dużą misją też dla mnie było to, aby dołożyć cegiełkę do zwiększenia świadomości ludzi o osobach zespołem. I na pewno nasz występ z Matysią dużo w tym pomógł. Także z tego się bardzo cieszę i równolegle chciałbym też powiedzieć, nie chciałem tego mówić nigdzie przed tym odcinkiem finałowym, ale całe te 200 000 wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem downa. […] Chcę tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo wszystkim osobom. Ciężko mi wymienić teraz każdego z imienia, którzy pracują przy „Tańcu z gwiazdami.”
Maurycy Popiel nie krył łez po przegranym finale „Tańca z Gwiazdami”
Maurycy Popiel Sara Janicka udzielili nam wywiadu, w którym nie kryli swoich emocji. Maurycy, w którego oczach można było dostrzec łzy, został zapytany, czy to łzy szczęścia czy goryczy.
Nie wiem. W moim przypadku są to łzy wielu różnych emocji, ale chyba przede wszystkim dzisiaj pojawiły się łzy szczęścia, a teraz to są łzy takiego po prostu zwykłego ludzkiego smutku, że ta przygoda dobiega końca. No ale taka jest natura rzeczy, że że rzeczy się kończą, dobiegają do swojego okresu i trzeba iść dalej – powiedział nam Popiel.
Zrobiliśmy na 150% i uważam, że nie tylko my, ale wszystkie trzy finałowe pary zatańczyły dzisiaj po prostu jakoś kosmicznie. Nie podejrzewałem, że że my i że nasi koledzy są w stanie tak zatańczyć. Po prostu to był wspaniały spektakl – mówił.
Jak głosowali widzowie w finale „Tańca z Gwiazdami”?
Jak jednak głosowali widzowie? Po 3 występach punktacja wyglądała następująco:
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kurczko – 120
- Maurycy Popiel i Sara Janicka – 118
- Bagi i Magda Tarnowska – 112
Jak donosi Party punktacja od jurorów została zmieniona na „duże punkty”: 3 (Wiktoria), 2 (Maurycy), 1 (Bagi). Podobnie, jeśli chodzi o głosy widzów ułożyły się następująco: Bagi, Maurcycy i Wiktoria. Ostateczne zsumowanie punktów dało remis – po 4 punkty.
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kurczko – 3 (od jurorów) i 1 (od widzów)
- Maurycy Popiel i Sara Janicka – 2 (od jurorów) i 2 (od widzów)
- Bagi i Magda Tarnowska – 1 (od jurorów) i 3 (od widzów)
Ostateczny wynik – zwycięstwo Bagiego ustalono na podstawie łącznej liczby głosów widzów.
