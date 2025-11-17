Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” jest już za nami, ale wynikające z niego wielkie emocje nadal nie opadły. Poznaliśmy dokładne wyniki głosowań.

Znamy już zwycięzcę jubileuszowego sezonu „Tańca z Gwiazdami”

To był niesamowity sezon tanecznego hitu sezonu. Czego tu nie widzieliśmy? Legendarne choreografie, wielkie powroty gwiazd poprzednich edycji i niesamowite emocje – fani są zgodni, że to będzie jedna z najbardziej pamiętliwych edycji kultowego show.

Ostateczny triumf odniosła jedna z najbardziej lubianych par – Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska. Co niezwykle poruszyło widzów – influencer postanowił przekazać swoją wygraną na cele charytatywne.