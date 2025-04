W 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” emocji nie brakuje. Faworyci programu, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, ponownie rozpalili parkiet — tym razem energiczną i widowiskową cza-czą. Chociaż jury nie szczędziło im komplementów, to nie występ, a zachowanie tancerki po ogłoszeniu punktacji stało się głównym tematem dyskusji w sieci…

Znany wokalista znowu uderza w Agnieszkę Kaczorowską. Ostrzega jej fanów…

Agnieszka Kaczorowska ZASKOCZYŁA widzów po ogłoszeniu wyników. Internauci nie kryją emocji: ,,To wyglądało, jakby miała go pocałować!”

Para rozpoczęła swój występ od efektownego rzucania banknotami, by chwilę później porwać widzów ognistym tańcem w rytmie cza-czy. Agnieszka i Filip dali z siebie wszystko, co doceniło jury.

Jestem zauroczona połączeniem twojej siły, mocy, kręgosłupa taneczno-fizycznego, łobuziaka z niesamowitą delikatnością i troską o twoją partnerkę — rozpływała się Iwona Pavlović.

Rafał Maserak również nie krył zachwytu: ,, Ta cza-cza była zatańczona z godnością.”

Na uwagę zasłużył też moment, w którym aktor tuż przed występem szepnął do partnerki: ,,Baw się dobrze i z godnością” — co uchwyciła kamera i skomentowała z uśmiechem Ewa Kasprzyk. Para zgarnęła maksymalne 40 punktów i po raz kolejny uplasowała się na szczycie rankingu.

Filip Gurłacz o ROMANSIE z Kaczorowską i walce z NAŁOGIEM: „Pierwszy alkohol był jak miałem 13 lat”

Zaraz po ogłoszeniu ocen, Agnieszka Kaczorowska w emocjach wskoczyła na Filipa Gurłacza, oplatając go nogami i łapiąc jego twarz w dłonie. Gdy ich twarze zbliżyły się na niepokojąco małą odległość, wielu widzów wstrzymało oddech. Tancerka wyglądała, jakby miała pocałować swojego partnera, jednak w ostatniej chwili się opamiętała.

Choć gest mógł być wyrazem radości, nie wszyscy go tak odebrali. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami, a dyskusja w mediach społecznościowych rozpętała się na dobre.

To jak na niego wskoczyła po podaniu punktów to jakoś dziwnie to wygląda. Mogłaby się ogarnąć – napisała jedna z internautek. – Dokładnie miałam wrażenie, że chciała go pocałować w pewnym momencie – dodała kolejna.

,,Coraz trudniej mi uwierzyć, że między nimi nic nie ma. Gdybym była jego żoną, to byłabym mega wk… „— czytamy dalej.

W sieci nie brakuje głosów, że aktor także mógłby postawić granice: ,,Filip, gdyby chciał, to na pewno byłby w stanie powiedzieć „słuchaj, mam żonę, nie mogę aż tak”. A skoro tego nie robi, to chyba mu to pasuje…”

Samba Kaczorowskiej i Gurłacza wzbudziła kontrowersje. Internauci: ,,Klei się, obłapia, aż niesmaczne”

Są też tacy, którzy nie mają wątpliwości: ,, W dodatku miałam wrażenie, że chciała go pocałować, tylko się opamiętała.”

Na razie ani Agnieszka Kaczorowska, ani Filip Gurłacz nie skomentowali medialnego zamieszania. Pewne jest jednak, że ich relacja na parkiecie wywołuje skrajne emocje – od zachwytów jury po zaniepokojenie widzów. Jedno nie ulega wątpliwości: „Taniec z Gwiazdami” już dawno nie był aż tak elektryzujący.