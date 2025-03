Samba Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza z ostatniego odcinka „Tańca z Gwiazdami” rozgrzała nie tylko parkiet, ale też komentarze pod postem na Instagramie. Choć para zdobyła aż 39 punktów od jury i usłyszała mnóstwo pochwał, w sieci pojawiły się też zarzuty o… zbytnią bliskość. „Agnieszka wisi na tym Filipie, a on już trzyma ręce przy sobie” – piszą internauci.

„TzG” w stylu DISCO. Na widowni Doda, odchudzona Aneta Zając, Michał Kassin ze złamaną stopą…

„Agnieszka wisi na Filipie, on już łapy trzyma przy sobie”. Samba Kaczorowskiej i Gurłacza w ,,Tańcu z Gwiazdami” podzieliła widzów

W piątym odcinku tanecznego show Polsatu para zatańczyła sambę do klasycznego hitu „Stayin’ Alive” zespołu Bee Gees. Ich energiczny występ zebrał owacje na stojąco i niemal komplet punktów od jurorów – zabrakło tylko jednego oczka do maksymalnej noty. Iwona Pavlović nie kryła zachwytu nad aktorem i jego wykonaniem:

To niesamowite, jak łączysz luz i skupienie z show i aktorstwem– mówiła Czarna Mamba.

Ale nie wszyscy widzowie byli pod wrażeniem. Pod postem z tańcem pojawiły się komentarze, w których internauci zarzucają Agnieszce przesadną „ekspresję” w relacji z partnerem.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o konflikcie z Iwoną Pavlović: „Była tam po prostu niezgoda w różnych poglądach”

„Wszystko fajnie, pięknie tańczą, ale nie wiem dlaczego strasznie mnie irytuje, jak Agnieszka wisi ciągle na nim. On już łapy trzyma przy sobie, ale ona to już przesada” – czytamy. Inna osoba dodaje: „Klei się, obłapia, aż niesmaczne. Ładnie, ładnie, ale jakoś dwuznacznie”.

Gurłacz w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że przed udziałem w programie obawiał się, jak jego udział w tanecznym show zostanie odebrany przez… jego żonę.

Bałem się o moją żonę i o to, jak ona to zniesie. Miałem świadomość, że w domu będę jedynie gościem – wyznał Plejadzie.

W rodzinnym odcinku, także zabrakło jego ukochanej. Zamiast z nią, aktor zatańczył ze swoim tatą.

Żona Filipa Gurłacza nie zatańczy z mężem w „TzG”! „Nie chce brać w tym udziału”

Mimo zamieszania – zarówno na parkiecie, jak i poza nim – duet wciąż uchodzi za faworytów tej edycji. Czy taneczna chemia to klucz do Kryształowej Kuli, czy może… zapalnik do medialnych plotek?