Antek Smykiewicz nie zamierza chować urazy wobec Agnieszki Kaczorowskiej. Po głośnych zarzutach o „podłość i nietakt”, znów wrócił do tematu i rzucił cień na jej medialny wizerunek. W nowym komentarzu przestrzegł widzów przed ślepym uwielbieniem celebrytki.

Antek Smykiewicz wspomina „TzG” z Kaczorowską. „Podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego”

Choć od ich wspólnych występów w „Tańcu z Gwiazdami” minęło już 7 lat, Antek Smykiewicz wciąż nie może zapomnieć o współpracy z Agnieszką Kaczorowską. W ostatnim czasie wokalista udzielił kilku wywiadów, w których nie szczędził gorzkich słów swojej byłej tanecznej partnerce.

Zarzucał jej m.in. brak szacunku, skupienie wyłącznie na autopromocji i chłodne, zdystansowane podejście do innych uczestników programu.

W rozmowie z Pudelkiem stwierdził nawet, że cieszy się, że po programie nie mają już ze sobą żadnego kontaktu.

W najnowszym odcinku programu „Mówię Wam” Smykiewicz został zapytany przez osobę z publiczności, czy chce jeszcze coś dodać na temat Agnieszki. Choć tym razem nie zdecydował się na kolejne szczegóły, zostawił fanów z dość wymowną przestrogą.

Widzowie „Tańca z gwiazdami” zachwyceni Kaczorowską: „Co jak co, ale Agnieszka jest taneczną torpedą”

To, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Wspominam dokładnie takie rzeczy, jak powiedziałem (…) Są rzeczy, które dzieją się za kamerą. Uważajcie, kto zostaje waszym idolem! – rzucił wokalista z kamienną twarzą.