Bartłomiej Morawski to polski aktor znany z ról w popularnych serialach. Jak się okazuje, wydano za nim czerwoną notę Interpolu w związku z poważnymi zarzutami. W ubiegłym roku został skazany m.in. za gwałt, a teraz jest pilnie poszukiwany. Szczegóły skandalu z jego udziałem wstrząsają.

Bartłomiej M. zatrzymany – aktor filmowy i serialowy

Bartłomiej Morawski poszukiwany przez Interpol po wyroku za gwałt

Bartłomiej Morawski to aktor szczególnie znany z takich serii jak m.in. „Barwy Szczęścia”, „Ojciec Mateusz”, „Kobiety Mafii” czy „Na Wspólnej”. Poza tym próbował swoich sił w polityce. W 2005 roku wystąpił w spocie wyborczym PiS oraz dwukrotnie startował do Sejmu z list tej partii.

W czerwcu 2024 r. Morawski został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 5 lat więzienia za gwałt na 16-latce podczas „sesji zdjęciowej”. Prokuratura oskarżyła go także o 14 innych przestępstw seksualnych, w tym dziewięć gwałtów, z czego cztery na ofiarach poniżej 15. roku życia.

Morderca, który rozkochał w sobie miliony kobiet. Jak potoczyły się losy Wade’a Wilsona? (FOTO)

Aktor tuż po wyroku nagle zapadł się pod ziemię i do dziś nie wiadomo, gdzie przebywa i co się z nim dzieje. Pod koniec sierpnia 2024 r. policja wydała za nim list gończy, a poszukuje go Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

To jednak nie koniec. Teraz na stronie Interpolu Morawski pojawił się w międzynarodowej bazie osób ściganych. Zamieszczone zostały tam zdjęcia aktora, jego dane osobowe oraz informacje, za co jest ścigany. Jeszcze niedawno fotografował nastolatki, podając się za „profesjonalnego fotografa”, dziś jest jednym z najbardziej poszukiwanych Polaków.

Hollywoodzki producent znów stanął przed sądem. Humor dopisywał mu jak nigdy (FOTO)

Służby wydały też komunikat, w którym podkreślają, że Morawski może posługiwać się różnymi tożsamościami, dlatego są trudności z jego namierzeniem. Co więcej, w bazie Interpolu ma czerwoną notę, co oznacza jako najwyższy stopień międzynarodowego poszukiwania. Warto dodać, że zostają ją osoby, który dopuściły się najpoważniejszych przestępstw.