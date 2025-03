Hollywoodzki producent znów stanął przed sądem. Humor dopisywał mu jak nigdy (FOTO)

Harvey Weinstein ponownie przed sądem

W ubiegłorocznym procesie skazano go na 16 lat pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne. We wrześniu ubiegłego roku nowojorska prokuratura postawiła mu kolejne zarzuty. Mężczyzna jednak wciąż nie przyznaje się do winy i twierdzi, że jego relacje seksualne z kobietami odbyły się za obopólną zgodą.

Jego prawnicy stale podtrzymują niewinność producenta filmowego, a adwokat Arthur Aidala stwierdza, że: „To, co się wydarzyło, było dobrowolne, a zatem nie ma ofiary”.