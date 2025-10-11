Młode wokalistki triumfują w Polsce, a nazwiska Roxie Węgiel i Viki Gabor nieustannie pozostają na topie. Te młode artystki nie miały łatwego zadania, ponieważ do świata muzyki wchodziły jeszcze jako dzieci. Alicja Szemplińska w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co sądzi o młodym pokoleniu artystów w Polsce – sama bowiem karierę rozpoczynała mając 17 lat.

Krajanka Dody wygrała The Voice – kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska wprost o Węgiel i Gabor: „Nie miały łatwo”

Autorka hitu „Prawie my” odniosła się do tematu młodych wykonawców w branży muzycznej. Wskazała, że jej zdaniem Roxie Węgiel i Viki Gabor miały bardzo trudne zadanie, wchodząc do świata muzyki w tak młodym wieku.

Ja bardzo za nie trzymam kciuki i mega im kibicuję. Uważam, że to jest szalenie trudne zadanie wejść do branży muzycznej, będąc tak młodym – mówiła.

Dodała też, że sądzi, iż zarówno Roxie Węgiel, jak i Viki Gabor nie miały łatwo, bowiem bardzo szybko musiały stać się dorosłe.

Szalenie je podziwiam, trzymam kciuki i myślę, że wielka droga przed nimi – podsumowała.

Czy wsparcie wśród wokalistów istnieje? Szemplińska nie ma wątpliwości

Dziennikarz Kozaczka dopytał Alicję czy sądzi, że w branży muzycznej dziewczyny się wspierają. Wokalistka odpowiedziała, że uważa, iż wsparcie jest obecne.

Wiadomo, że nie każdy się wspiera, ale ja czuję, że mam znajome, które są bardzo solidarne, które mnie wspierają, które ja wspieram i uważam, że to jest fantastyczne – mówiła z uśmiechem.

Stwierdziła też, że jej zdaniem, w branży muzycznej wsparcie powinno być na porządku dziennym, przy czym zaapelowała na koniec: „Wspierajmy się wszyscy”!