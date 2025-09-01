„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!
Wokalistka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co o tym wszystkim myśli...
Viki Gabor została ostatnio wywołana do tablicy przez Kayah. Młoda wokalistka została skrytykowana przez starszą koleżankę po fachu. Artystka zaleciła jej, żeby rozpoczęła pracę na sobą i skupiła się na rozwoju. Udało nam się porozmawiać o tym z Viki Gabor. Co ciekawe, 18-letnia artystka zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Padły bardzo wymowne słowa… Myślicie, że to dopiero początek konfliktu między piosenkarkami?
Kayah na przestrzeni lat współpracowała z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Doczekała się m.in. wielkiego hitu „Ramię w ramię” z Viki Gabor, który poszybował karierę młodej piosenkarki. Niestety, ale później zdaniem doświadczonej artystki — coś zaczęło się sypać i Viki Gabor utknęła w martwym punkcie swojej kariery:
Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany. Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą — powiedziała Kayah w rozmowie z Radiem Eska.
Na odpowiedź ze strony Viki Gabor nie musiała długo czekać. Zwyciężczyni Eurowizji Junior z utworem „Superhero” w rozmowie z reporterem Kozaczka jasno dała do zrozumienia, że nie chciałaby poruszać tego tematu na forum publicznym. 18-latka
Nic nie myślę o tych słowach. Nie wypowiadam się na ten temat. To, co miałam powiedzieć, już powiedziałam na Facebooku — podkreśliła Viki Gabor.
Na późniejsze wtrącenie dotyczące tego, że Kayah mogła powiedzieć te słowa z czystej życzliwości, Viki Gabor stanowczo odpowiedziała:
Nie wypowiadam się na ten temat — ucięła dyskusję Viki Gabor.