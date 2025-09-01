Viki Gabor została ostatnio wywołana do tablicy przez Kayah. Młoda wokalistka została skrytykowana przez starszą koleżankę po fachu. Artystka zaleciła jej, żeby rozpoczęła pracę na sobą i skupiła się na rozwoju. Udało nam się porozmawiać o tym z Viki Gabor. Co ciekawe, 18-letnia artystka zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Padły bardzo wymowne słowa… Myślicie, że to dopiero początek konfliktu między piosenkarkami?

Kayah na przestrzeni lat współpracowała z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Doczekała się m.in. wielkiego hitu „Ramię w ramię” z Viki Gabor, który poszybował karierę młodej piosenkarki. Niestety, ale później zdaniem doświadczonej artystki — coś zaczęło się sypać i Viki Gabor utknęła w martwym punkcie swojej kariery:

Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany. Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą — powiedziała Kayah w rozmowie z Radiem Eska.

