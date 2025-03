Dzisiaj media obiegła informacja o tym, że Jesse Eisenberg hollywoodzki aktor i reżyser stał się oficjalnie obywatelem Polski. Ceremonia odbyła się w Nowym Jorku, a artysta otrzymał dokument z rąk samego prezydenta RP.

Oficjalne nadanie obywatelstwa aktorowi przez Andrzeja Dudę

Jesse Eisenberg to amerykański aktor znany m.in. z takich produkcji jak: „Prawdziwy ból”, „Iluzja”, „Now you see mee”, „Niezłomni” czy „The Social Network”. Jak się okazuje, artysta ma pochodzenie żydowsko-polskie, przez co jakiś czas temu zaczął starać się o obywatelstwo naszego kraju.

Jego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a to dlatego, że Eisenberg wykazywał zainteresowanie naszym krajem i chęć nawiązania głębszych więzi, zwracając uwagę na rodzinne korzenie, które są dla niego istotne.

Prezydent Andrzej Duda nadał polskie obywatelstwo Jesse Eisenbergowi. Uroczyste nadanie obywatelstwa aktorowi to ostatni punkt wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Uroczystość odbyła się w polskim przedstawicielstwie przy ONZ w Nowym Jorku – czytamy na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Podczas uroczystości aktor nie krył wdzięczności za zdobyte obywatelstwo, a sam prezydent Andrzej Duda był dumny z postawy aktora i chęci poznania naszego kraju i dawnych tradycji rodzinnych.

Cieszę się, że ludzie ze świata, zza oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem – Prezydent RP.

Warto wspomnieć, że Eisenberg wyreżyserował w ubiegłym roku film „Prawdziwy ból”, który częściowo został nakręcony właśnie w Polsce. Amerykański komediodramat opowiada o dwóch kuzynach, którzy po śmierci swojej babci postanawiają udać się w podróż do Polski, aby uczcić jej pamięć i poznać kraj swoich przodków. Główne role w tej produkcji zagrał sam Eisenberg oraz Kieran Culkin, który otrzymał za to ostatnio Oscara.