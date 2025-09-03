Kanał Zero, prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego był kluczową postacią podczas wyborów prezydenckich. Także jako jedyne medium mogło zajrzeć za kulisy zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz ogłoszono kolejny wielki sukces Kanału Zero.

Andrzej Duda zaczyna nowy etap w karierze

Były prezydent RP, Andrzej Duda, nie rezygnuje z aktywności publicznej. Pojawi się w nowej roli, jako autor i prowadzący cykl programów dla internetowego Kanału Zero, założonego przez Krzysztofa Stanowskiego.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie – napisał na platformie X szef Kanału Zero, Krzysztof Stanowski

Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 15 września. Informację tę potwierdził Andrzej Duda osobiście na swoim profilu: „Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki ‚To ja’”

Po zakończeniu drugiej kadencji i wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda osiedlili się na stałe w Krakowie. Para zamieszkała w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym na Prądniku Białym, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta.

Nowy apartament ma 132 m² i został zaprojektowany tak, by zapewnić wygodę i prywatność. Składa się z: przestronnego salonu z aneksem kuchennym, trzech sypialni, dwóch łazienek i dużego tarasu z widokiem na osiedle.