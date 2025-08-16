Andrzej Duda gościł niedawno w podkaście Żurnalisty, gdzie opowiedział o swoich rządach. Były prezydent RP pełnił urząd w latach 2015-2025. Polityk wzbudzał wśród obywateli zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. W rozmowie z dziennikarzem zdradził, że często dostawał od swoich krytyków mnóstwo inwektyw i poniżających komentarzy. Przy okazji zdradził, że jego relacje zawodowe z Jarosławem Kaczyńskim wcale nie był tak przyjacielskie, jakby się mogło wydawać. Padły wymowne słowa…

Andrzej Duda narzeka na wyborców, którzy na niego nie głosowali. „Wyzwiska, inwektywy i poniżanie”

Andrzej Duda w rozmowie z Żurnalistą odniósł się do krytycznych głosów pod adresem prezydentury. Stwierdził, że on podejmował decyzje, które były zgodne z linią jego wyborców i linii partii — Prawa i Sprawiedliwości. Polityk w związku z tym faktem nie rozumie oburzenia krytyków:

Wyzwiska wie pan, inwektywy, poniżanie, poniewieranie. Tylko dlatego, że komuś się wydawało, że Andrzej Duda ma zrobić inaczej. Przepraszam bardzo dlaczego? Najbardziej zabawne było dla mnie to, że tego najczęściej żądali ci, którzy na 100 proc. na mnie głosowali. Ci, którzy krytykowali mnie w czambuł, nagle mieli ogromne pretensje, że Andrzej Duda podpisuje ustawy, do których zobowiązał się, że będą realizowane. Ja realizowałem program dla wyborców, którzy mnie wybrali! — podsumował Andrzej Duda.

