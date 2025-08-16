Andrzej Duda ujawnia prawdę na temat Kaczyńskiego i Tuska: „Panowie nie znoszą sprzeciwu”
Przyznaje, że ma trudną relację z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim.
Andrzej Duda gościł niedawno w podkaście Żurnalisty, gdzie opowiedział o swoich rządach. Były prezydent RP pełnił urząd w latach 2015-2025. Polityk wzbudzał wśród obywateli zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. W rozmowie z dziennikarzem zdradził, że często dostawał od swoich krytyków mnóstwo inwektyw i poniżających komentarzy. Przy okazji zdradził, że jego relacje zawodowe z Jarosławem Kaczyńskim wcale nie był tak przyjacielskie, jakby się mogło wydawać. Padły wymowne słowa…
Andrzej Duda w rozmowie z Żurnalistą odniósł się do krytycznych głosów pod adresem prezydentury. Stwierdził, że on podejmował decyzje, które były zgodne z linią jego wyborców i linii partii — Prawa i Sprawiedliwości. Polityk w związku z tym faktem nie rozumie oburzenia krytyków:
Wyzwiska wie pan, inwektywy, poniżanie, poniewieranie. Tylko dlatego, że komuś się wydawało, że Andrzej Duda ma zrobić inaczej. Przepraszam bardzo dlaczego? Najbardziej zabawne było dla mnie to, że tego najczęściej żądali ci, którzy na 100 proc. na mnie głosowali. Ci, którzy krytykowali mnie w czambuł, nagle mieli ogromne pretensje, że Andrzej Duda podpisuje ustawy, do których zobowiązał się, że będą realizowane. Ja realizowałem program dla wyborców, którzy mnie wybrali! — podsumował Andrzej Duda.
Andrzej Duda szczerze powiedział, jakie ma relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. „Oni nie znoszą sprzeciwu”
Andrzej Duda w dalszej wypowiedzi odniósł się także do głośno komentowanych relacji zawodowych z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Były prezydent RP odważnie stwierdził, że politycy często byli bardzo apodyktyczni i wydawało im się, że ich zdanie jest najważniejsze:
Specyfika jest taka. Obaj panowie nie znoszą sprzeciwu. Obaj panowie uważają, że tylko oni wiedzą, co jest potrzebne Polsce, jak sądzę. W związku z powyższym uważają, że wszystkie ich polecenia mają być wykonywane, niemalże, zanim jeszcze zdążą je wypowiedzieć. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej polskiej miałem odmienne zdanie — dodał Andrzej Duda.
Patriota | 16 sierpnia 2025
Nie wierze w ani jedno słowo. Masz ludzi za idiotów???
Lolek | 16 sierpnia 2025
Co za drań podpisywał dla swoich wyborców czyli nie chciał być prezydentem wszystkich Polaków a więc spełnial partyjne życzenia masakra
Anna | 16 sierpnia 2025
Odezwał się DLUGOPIS.najgorszy prezydent i 1 dama