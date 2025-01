Andrzej Piaseczny w 2021 roku krótko po swoich 50-tych urodzinacah zdecydował się dokonać coming outu. Artysta został zaproszony do jednej z audycji radiowych w ramach promocji swojej płyty „50/50”. Okazało się, że jeden z utworów zatytułowany „Miłość”, w którym Piasek śpiewa „(…) A życie chciałbyś dzielić tylko z nim” opowiada właśnie o nim. Dodatkowo w teledysku do piosenki ukazano ślub dwóch mężczyzn. Jakiś czas później okazało się, że jednym z powodów coming outu artysty były słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który zwracając się do swojego elektoratu skrytykował społeczność LGBT+.

Dziś wiadomo już, że Andrzej Piaseczny od kilku lat jest w szczęśliwym związku, co potwierdził w wywiadzie dla magazynu „Republika”. Tożsamość jego partnera pozostaje jednak tajemnicą:

Andrzej Piaseczny o ślubie i Świętach z partnerem

Choć artysta wciąż bardzo mocno chroni swoje życie prywatne, teraz zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć trochę więcej o swoim życiu. Okazuje się, że dzieli swój dom z partnerem i matką, mieszkając w Górach Świętokrzyskich. Zapytany o to, jak wygląda mieszkanie w trójkę i jak jego ukochany dogaduje się z teściową przyznał, że nie chce opowiadać o swoim życiu prywatnym, jednak zapewnił, że wszyscy żyją ze sobą w harmonii i zgodzie:

Z kolei zapytany o to, czy chciałby zamieszkać w Warszawie podkreślił, że nie czuje się tam jak w domu i traktuje miasto jako miejsce pracy:

Ja właściwie nigdy nie traktowałem Warszawy jako miejsca zamieszkania, tylko jako miejsce pracy. Gdy mam coś do zrobienia, to przyjeżdżam do Warszawy, poddaję się temu procesowi obróbki własnej i wracam do domu. Na stałe mieszkam w Górach Świętokrzyskich już ponad 20 lat. To jest moje środowisko naturalne, przy lesie, wioska, ostatni dom we wsi. I to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam. To jest port, do którego wracam i z którego wyruszam w trasy. To jest moje gniazdo. Jak my się czujemy poza Warszawą? Świetnie – podsumował.