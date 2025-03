Aneta Glam i jej partner George Wallner tworzyli parę przez ostatnie 12 lat, a ich związek wydawał się jak z bajki. Teraz zdradziła, że postanowiła się z nim rozstać i podała prawdziwy powód tej decyzji. Dlaczego celebrytka musiała podjąć taki krok?

Aneta Glam przyznała się do rozstania z partnerem

Aneta Glam to influencerka i celebrytka, która zasłynęła w show-biznesie dzięki udziałowi w programie „Żony Miami”. Tam też prowadziła i pokazywała swoje luksusowe i wystawne życie w USA, które dzieliła wraz ze starszym o ponad 20 lat multimilionerem, Georgem Wallnerem.

Ekskluzywne życie pary, które prowadzili za oceanem, przypominało do tej pory amerykański sen, o którym każdy tylko może pomarzyć. Jak się okazało, nie zawsze było tak kolorowo. Teraz podczas wywiadu z „Party.pl” celebrytka przyznała się, że już niewytrzymała i postanowiła rozstać się z partnerem. Jak się okazuje, para rozeszła się w przyjacielskich relacjach, a powodem były stałe podróże Wallnera, które stały się ważniejsze od Anety.

Mimo że nadal się kochamy i szanujemy, to oboje poszliśmy w inne drogi. Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas. Od jakichś dwóch lat wiedzieliśmy, że to się szykuje, szczególnie po tym, jak on wyjechał na tę podróż długą na dwa lata na Pacyfik. (…) Zaczął mieć inne priorytety – ta łódź była jak jego żona, ja poszłam na drugą pozycję, czego nie lubię – przyznała celebrytka.

Aneta Glam wyznała, że nie mogła przekonać się do życia na łodzi, które w dużej mierze prowadził jej partner, a ona nie mogła przyzwyczaić się do jego stylu życia. Dodała również, że w pewnym momencie dotarło do niej, że nie mogą tak żyć, dlatego podjęła decyzję o rozstaniu.