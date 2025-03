Od wczoraj w mediach aż huczy o rozstaniu „Żony Miami”, czyli Anety Glam wraz z multimilionerem. Teraz na Instagramie pojawił się komentarz Caroline Derpienski, która „świętuje” ich rozstanie. Celebrytka nie przebierała w słowach i w swojej wypowiedzi posądziła również Glam o stalkowanie, hejt czy chęć zrujnowania jej życia.

Caroline Derpienski ostro krytykuje Anetę Glam

Aneta Glam to influencerka i celebrytka, która zasłynęła w show-biznesie dzięki udziałowi w programie „Żony Miami”. Tam też prowadziła i pokazywała swoje luksusowe i wystawne życie w USA, które dzieliła wraz ze starszym o ponad 20 lat multimilionerem, Georgem Wallnerem. Jak się okazało teraz, para rozstała się po 12 latach.

Aneta Glam, wyznała, że już nie wytrzymała obecnego trybu życia i to ona podjęła decyzję o rozstaniu. Poszło o podróże na oceanie Wallnera, przez które Glam spadła na drugi plan, a celebrytka nie potrafiła już wieść takiego życia. Sama przyznała, że: „Coś we mnie pękło – to już koniec między nami, jak dla ciebie załoga jest tak ważna, to ja nie widzę tutaj miejsca dla siebie”.

Choć Glam, wyjaśniła powód rozstania, Caroline Derpienski ma nieco inną teorię. Celebrytka stwierdziła, że ta nigdy nie rozstałaby się z tak bogatym mężczyzną, dlatego to on musiał ją zostawić. Poza tym zarzuciła jej okłamywanie internautów w kwestii związku, w którym już nie była.

Dziś jest dzień świętowania. Babcia A. nareszcie dla wszystkich oficjalnie powiedziała tak, jak było, czyli, że rozstali się 31 grudnia. Oczywiście tak między nami ona nigdy nie zostawiłaby bankomatu, także on ją zostawił. Wracając do sedna. Mam do was jedno pytanie, skoro powiedziała dzisiaj, że rozstali się 31 grudnia, to po jakiego grzyba ona w tym miesiącu przez tyle dni pomawiała mnie, obrażała, kłamała swoim obserwatorom i całej Polsce, że dalej z nim jest, a to ze mną jest coś nie tak, to ja jestem nienormalna, że jej zadaniem dowody, które wstawiłam, nic nie znaczą – zaczęła Derpienski.

Na tym się jednak nie skończyło, bo rozżalona Derpienski wciąż zarzucała jej manipulacje oraz dodała, że to ona miała rację co do ich statusu związku od samego początku.

Obrażała mnie, obrażała ludzi i zapierała się, że nadal są razem. Że dom jest prezentem na walentynki, a nie na rozstanie. Teraz kiedy podstawiłam ją pod ścianą, wygrałam dowodami, to nagle ojej rozstaliśmy się w grudniu. Tacy są ludzie w internecie. Chcą wciskać kit, a jak ktoś ich wyjaśnia, to nie mają wyboru, muszą się przyznać i ojej. Od początku mówiłam, że się rozstali. Po jakiego grzyba się zapierałaś, kłamałaś, pomawiałaś mnie o detektywów. Okłamałaś całą Polskę. Ja musiałam poświęcić swój cenny czas i wyjaśniać ciebie – wyznała celebrytka.

Na koniec Caroline stwierdziła, że jej oponentka próbowała ją zrujnować poprzez nietaktowne zagrywki, dlatego cieszy się z takiego finału sprawy.