Jakiś czas temu media obiegła informacja o rozstaniu Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Przez wiele lat uchodzili za jedną z najgorętszych i barwniejszych par polskiego show-biznesu, ale ich drogi jednak się rozeszły. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Marcela ujawniła, dlaczego nie chciała informować o rozstaniu oraz jaka była ich relacja.

Marcela Leszczak otwiera się na temat rozstania z Koterskim

Marcela Leszczak i Michał Koterski przez lata tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich relacja od samego początku przechodziła wzloty i upadki, co już nie raz kończyło się rozstaniem.

Para poznała się w 2016 roku, a już rok później na świat przyszedł ich syn – Fryderyk. W 2017 roku doszło do zaręczyn, jednak do ślubu nie doszło, bo zdecydowali się na rozstanie. W 2021 roku Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, jednak i tu doszło do rozstania. Następnie aktor ponownie wrócił do Marceli Leszczak, a w styczniu 2024 roku ogłosili, że są po ślubie.

Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia na temat ich kryzysu w małżeństwie, a nawet rozstania. Finalnie okazało się, że to prawda, co potwierdziła sama Marcela w jednym z wywiadów. Teraz w rozmowie z naszą redakcją modelka zdradziła, dlaczego nie chciała publicznie informować o rozstaniu z Koterskim.

Nie lubię dzielić się smutnymi, przykrymi rzeczami w social mediach. Wolę mieć jednak pozytywny wydźwięk (…). Wiem, że też warto pokazać, że ja też jestem człowiekiem i dotykają mnie takie życiowe sprawy. Czułam, że jestem winna swojej społeczności tej prawdy, dlatego też cieszę, że to się tak stało, że wyszło w sposób naturalny, że nie musiałam wygłaszać sztucznego, oficjalnego oświadczenia (…). Takie jest życie. Ludzie się schodzą, rozchodzą… – wyznała nam Marcela.

Leszczak powiedziała nam również, że jej związek z Koterskim wcale nie był burzliwy, a ich relacja po prostu była niestabilna. Mimo wszystko para walczyła o swoje małżeństwo do samego końca. Marcela jednak podkreśla, że najważniejsze to żyć w zgodzie ze sobą.

Burzliwa nie, raczej była tak mało stabilna. Ona wynikała z takich pewnych czynników, no ale kto nie próbuje? Ja uważam, że trzeba próbować do samego końca, jeżeli są uczucia, jest dziecko i się tworzy rodzinę. Trzeba walczyć – ujawniła.

Zobacz cały wywiad poniżej!