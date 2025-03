Od kilku dni w mediach aż huczy o rozstaniu „Żony Miami”, czyli Anety Glam wraz z multimilionerem. Całe zajście zdążyła już skomentować oponentka Glam, czyli Caroline Derpienski, która „świętowała” ich rozstanie. Teraz celebrytka zadała kolejny cios, publikując nagranie byłego partnera Anety, który obdarza czułościami inną kobietę.

Aneta Glam ROZSTAŁA SIĘ z multimilionerem! „Ja nie mogę tak żyć. Coś we mnie pękło”

Caroline Derpienski wbija kolejną szpilę Anecie Glam

Aneta Glam to influencerka i celebrytka, która zasłynęła w show-biznesie dzięki udziałowi w programie „Żony Miami”. Tam też prowadziła i pokazywała swoje luksusowe i wystawne życie w USA, które dzieliła wraz ze starszym o ponad 20 lat multimilionerem, Georgem Wallnerem. Teraz przyznała się, że nie są już parą i rozstali się po 12 latach. Powodem miały być ciągłe podróże na oceanie Wallnera, przez które Glam spadła na drugi plan.

Caroline Derpienski cieszy się z rozstania Anety Glam. „Ona nigdy nie zostawiłaby bankomatu, także on ją zostawił”.

Oczywiście całe zajście skomentowała zaraz Caroline Derpienski, która ma wrogie stosunki z Glam. Nagrała ona kilka Instastories, w którym padły mocne zarzuty. Celebrytka m.in. stwierdziła, że Aneta Glam „nigdy nie zostawiłaby bankomatu, także on ją zostawił”, wyznała również, że jej przeciwniczka chciała zrujnować ją i do dziś robi obrzydliwy content na nią, a poza tym pomawiała ją, obrażała i kłamała swoim obserwatorom na temat swojego związku.

Obrażała mnie, obrażała ludzi i zapierała się, że nadal są razem. Że dom jest prezentem na walentynki, a nie na rozstanie. Teraz kiedy podstawiłam ją pod ścianą, wygrałam dowodami, to nagle ojej rozstaliśmy się w grudniu. Tacy są ludzie w internecie. Chcą wciskać kit, a jak ktoś ich wyjaśnia, to nie mają wyboru, muszą się przyznać i ojej. Od początku mówiłam, że się rozstali. Po jakiego grzyba się zapierałaś, kłamałaś, pomawiałaś mnie o detektywów. Okłamałaś całą Polskę. Ja musiałam poświęcić swój cenny czas i wyjaśniać ciebie – mówiła Derpienski na swoim Instastories.

Aneta Glam wspomina czasy, gdy pływała wypasionym jachtem. Teraz skończyły się luksusy…

Glam nie zdążyła nawet odnieść się do mocnych zarzutów Derpienski, a ta uderzyła już kolejną „bombą”. Teraz 24-latka opublikowała na swoim Instastories filmik z imprezy, na której ex Anety Glam, wymienia się czułościami z tajemniczą kobietą oraz dochodzi do pocałunku. Pod opublikowanym filmikiem Derpienski nic tym razem nie napisała, jednak nagranie wyraża więcej niż tysiąc słów i jest kolejnym ciosem w stronę Glam. Nie wiadomo jednak z kiedy jest to nagranie i czy Wallner dopuścił się zdrady, czy być może jest to już jego nowa ukochana.