Kinga Rusin po 5 latach znów pozuje przed DDTVN, stylowa Ostaszewska, Maja Hyży z „nowym dzieckiem”

Maja Ostaszewska Nikodem Rozbicki Robert Gonera Stylizacje Gwiazd
/ 13.09.2025 /
EmEl
Maja Ostaszewska, fot. AKPA.

Maja Ostaszewska

Plejada gwiazd zawitała do programu Mateusza Hładkiego „Mówię Wam”. 

My zwróciliśmy uwagę na Maję Ostaszewską, która zaprezentowała minimalizm w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Natalia Kukulska, fot. AKPA.

Natalia Kukulska

Również nasze serce podbiła piękna Natalia Kukulska. Piosenkarka postawiła na modne w tym sezonie wzory etno. 

Artystka wyglądała pięknie i zdecydowanie kwitnąco. Czyżby to za sprawą udanego koncertu w Japonii?

Maja Hyży, fot. AKPA.

Maja Hyży

Maja Hyży za to postawiła na żywe, mocne kolory. Połączenie różu z seledynem było ryzykowne… 

Ale udało się! Wyglądała bosko.

Małgorzata Tomaszewska, fot. AKPA.

Małgorzata Tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska niczym rockowa dziewczyna przyszła do „Mówię Wam”. 

Oversizowa kurtka motocyklowa w połączeniu z kozakami podbiła nasze serca!

Nikodem Rozbicki, fot. AKPA.

Nikodem Rozbicki

Nikodem Rozbicki za to rozgrzał nas do czerwoności w zawadiackiej stylizacji rodem z lat 60. 

Jako łobuz w skórzanej czapce wyglądał bardzo hot…

Andrzej Rybiński, fot. AKPA.

Andrzej Rybiński

Andrzej Rybiński od lat jest wierny klasyce, która bardzo do niego pasuje. 

Robert Gonera, fot. AKPA.

Robert Gonera

Robert Gonera wie, że połączenie szarości z bielą ton zawsze dobry wybór na ważne wyjścia publiczne. 

 

Na zdj.: Kinga Rusin, Fot. AKPA

Kinga Rusin
Na zdj.: Kinga Rusin, Fot. AKPA

Kinga Rusin
Fot. AKPA

Piotr Kraśko
Fot. AKPA

Piotr Kraśko
Fot. AKPA

Maja Hyży
Fot. AKPA

Małgorzata Tomaszewska
Fot. AKPA

Małgorzata Tomaszewska
Na zdj.: Maja Ostaszewska, Fot. AKPA

Maja Ostaszewska
Na zdj.: Nikodem Rozbicki, Fot. AKPA

Nikodem Rozbicki
Na zdj.: Marta Rentel, Fot. AKPA

Marta Rentel
Janka | 13 września 2025 Odpowiedz

A Rusin naturalne kosmetyki, „sam natura” a nos ma zrobiony przez chirurga

basia | 13 września 2025 Odpowiedz

the best : Kinga Rusin

Anonim | 13 września 2025 Odpowiedz

Kobieta | 13 września 2025 Odpowiedz

1.Rusin
2.Ostaszewska
Jesli chodzi o mezczyzn to Krasko jak zwykle mega elegancki i profesjonalny!
Szkoda ze przez jeden glupi blad tak duzo stracil na swoim wizerunku ,ktory budowal latami!!!!
Za bledy sie placi!!!!!

