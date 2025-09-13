Kinga Rusin po 5 latach znów pozuje przed DDTVN, stylowa Ostaszewska, Maja Hyży z „nowym dzieckiem”
Małgorzata Tomaszewska wysiada ze swojego luksusowego samochodu.
Plejada gwiazd zawitała do programu Mateusza Hładkiego „Mówię Wam”.
My zwróciliśmy uwagę na Maję Ostaszewską, która zaprezentowała minimalizm w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Również nasze serce podbiła piękna Natalia Kukulska. Piosenkarka postawiła na modne w tym sezonie wzory etno.
Artystka wyglądała pięknie i zdecydowanie kwitnąco. Czyżby to za sprawą udanego koncertu w Japonii?
Maja Hyży za to postawiła na żywe, mocne kolory. Połączenie różu z seledynem było ryzykowne…
Ale udało się! Wyglądała bosko.
Małgorzata Tomaszewska niczym rockowa dziewczyna przyszła do „Mówię Wam”.
Oversizowa kurtka motocyklowa w połączeniu z kozakami podbiła nasze serca!
Nikodem Rozbicki za to rozgrzał nas do czerwoności w zawadiackiej stylizacji rodem z lat 60.
Jako łobuz w skórzanej czapce wyglądał bardzo hot…
Andrzej Rybiński od lat jest wierny klasyce, która bardzo do niego pasuje.
Robert Gonera wie, że połączenie szarości z bielą ton zawsze dobry wybór na ważne wyjścia publiczne.
Janka | 13 września 2025
A Rusin naturalne kosmetyki, „sam natura” a nos ma zrobiony przez chirurga
basia | 13 września 2025
the best : Kinga Rusin
Anonim | 13 września 2025
Anonim | 13 września 2025
Kobieta | 13 września 2025
1.Rusin
2.Ostaszewska
Jesli chodzi o mezczyzn to Krasko jak zwykle mega elegancki i profesjonalny!
Szkoda ze przez jeden glupi blad tak duzo stracil na swoim wizerunku ,ktory budowal latami!!!!
Za bledy sie placi!!!!!