1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Pomiędzy wyzwaniami uczestnicy wtrącają trochę „prywaty”. Przed kamerami opowiadają nieco więcej o sobie, aby można było ich poznać, jacy są naprawdę, a nie tylko, jak ich prasa opisuje.

I tak po raz pierwszy mogliśmy się dowiedzieć, jak Edyta Zając i Michał Mikołajczak się poznali. Do tej pory para dosłownie ani razu o sobie nie opowiadała w mediach, czy na swoich social mediach.

„Jednak jest to taka sztampowa historia trochę, że spojrzeli, popatrzyli się na siebie przeciągle, po czym się już zaczęło i się na razie nie skończyło” – wyznał Mikołajczak.

Edyta dodała, że Michał urzekł ją życzeniami na Dzień Kobiet i wtedy przepadła: