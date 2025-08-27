times-dark
Kozaczek
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…

Nikodem Rozbicki, Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan.

/ 27.08.2025 /
Karolina T.
Edyta Zając

1 / 18

Edyta Zając
Michał Mikołajczak, Edyta Zając

2 / 18

Michał Mikołajczak i Edyta Zając
Fot. Gałązka/AKPA

3 / 18

Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska
Mateusz Gąsiewski, Wiktoria Gąsiewska

4 / 18

Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska
Fot. Gałązka/AKPA

5 / 18

Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski
Fot. Gałązka/AKPA

6 / 18

Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski
Fot. Gałązka/AKPA

7 / 18

Iza Krzan
Fot. Gałązka/AKPA

8 / 18

Karolina Woźniak i Tomasz Iwan
Fot. Gałązka/AKPA

9 / 18

Piotr Domaniecki i Ewa Gawryluk
Fot. Gałązka/AKPA

10 / 18

Piotr Domaniecki i Ewa Gawryluk
Fot. Gałązka/AKPA

11 / 18

Piotr Domaniecki i Ewa Gawryluk
Fot. Gałązka/AKPA

12 / 18

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz
Fot. Gałązka/AKPA

13 / 18

Antonina Ugonoh i Izu Ugonoh
Fot. Gałązka/AKPA

14 / 18

Antonina Ugonoh i Izu Ugonoh
Fot. Gałązka/AKPA

15 / 18

Monika Hoffman-Piszora i Iga Hoffman
Monika Hoffman-Piszora, Iga Hoffman

16 / 18

Monika Hoffman-Piszora i Iga Hoffman
Fot. Gałązka/AKPA

17 / 18

"Afryka Express" - press day programu TVN
Fot. Gałązka/AKPA

18 / 18

"Afryka Express" - press day programu TVN
