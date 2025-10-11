To miał być kolejny etap pełen emocji, potu i łez — ale tym razem scenariusz zaskoczył nawet producentów. W nowym odcinku „Afryka Express” na sawannie pojawiły się twarze, które widzowie znali już z wcześniejszych eliminacji. Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz wracają do programu, a ich powrót może wywrócić układ sił do góry nogami.

W szóstym odcinku hitowego reality-show „Afryka Express” uczestnicy przygotowywali się na kolejny wyczerpujący etap wyścigu. Zamiast jednak ruszyć w trasę, czekała na nich wiadomość, która dosłownie ścięła ich z nóg.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz, którzy wcześniej pożegnali się z programem, pojawili się ponownie na planie. Ich powrót wprowadził sporo zamieszania – uczestnicy nie kryli zdumienia, a niektórzy… również frustracji.

Każdy tutaj się z czymś zmaga, każdy już ma jakieś zakwasy, śpimy w różnych miejscach, ciężko biegamy… – komentowali uczestnicy.

Najmocniej jednak zareagowała Wiktoria Gąsiewska, która razem z bratem Mateuszem przyznała, że taka decyzja budzi w nich poczucie niesprawiedliwości.

„Czujemy pewną niesprawiedliwość” – powiedziała aktorka w rozmowie przed kamerą.

Jej brat wtórował:

To trochę demotywujące, bo my od początku dajemy z siebie wszystko, a teraz ktoś wraca z nową energią i ma tę samą szansę co my.

Decyzja produkcji, by dać Kasi i Pawłowi drugą szansę, wywołała gorącą dyskusję nie tylko wśród uczestników, ale i widzów. Fani programu w komentarzach nie kryją podzielonych opinii – jedni kibicują powracającym, inni uważają, że to nie fair wobec pozostałych.

Sytuacja w „Afryka Express” staje się coraz bardziej napięta. Uczestnicy są zmęczeni, trasa staje się coraz trudniejsza, a każda decyzja może przesądzić o dalszym losie w programie.