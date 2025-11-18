Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska wygrali jubileuszową edycję programu „Taniec z Gwiazdami”. Drugie miejsce zajęli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, a na trzeciej pozycji uplasowali się Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Internauci i jurorzy nie byli do końca zadowoleni z wygranej influencera, o czym głośno mówili. Teraz głos w sprawie zabrał sam Bagi.

Bagi chce oddać Kryształową Kulę? Szokujące doniesienia z domu influencera

Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał „Taniec z Gwiazdami”. Twórca internetowy odebrał nagrodę główną, czyli Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych. Postanowił, że pieniądze przeznaczy na cele charytatywne i pomoc osobom z zespołem Downa.

Po ogłoszeniu wyników Tomasz Wygoda zabrał głos po wygranej Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego. Wprost stwierdził, że jego zdaniem nie wygrał taniec, a sympatia widzów i influencer nie był najlepszym tancerzem w tej edycji. Agata Młynarska również wyraziła swoje zdanie i jasno dała do zrozumienia, że stała po stronie Katarzyny Zillmann, która odpadła kilka odcinków przed finałem.

