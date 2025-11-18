Bagi oddał Kryształową Kulę. „Chwilę się nacieszyłem”. Wideo w sieci
Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska wygrali jubileuszową edycję programu „Taniec z Gwiazdami”. Drugie miejsce zajęli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, a na trzeciej pozycji uplasowali się Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Internauci i jurorzy nie byli do końca zadowoleni z wygranej influencera, o czym głośno mówili. Teraz głos w sprawie zabrał sam Bagi.
ZOBACZ TEŻ: „Wszędzie krew”. Tak Steczkowska zapłaciła za show w „TzG”. Zdjęcia nie kłamią
Bagi chce oddać Kryształową Kulę? Szokujące doniesienia z domu influencera
Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał „Taniec z Gwiazdami”. Twórca internetowy odebrał nagrodę główną, czyli Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych. Postanowił, że pieniądze przeznaczy na cele charytatywne i pomoc osobom z zespołem Downa.
Po ogłoszeniu wyników Tomasz Wygoda zabrał głos po wygranej Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego. Wprost stwierdził, że jego zdaniem nie wygrał taniec, a sympatia widzów i influencer nie był najlepszym tancerzem w tej edycji. Agata Młynarska również wyraziła swoje zdanie i jasno dała do zrozumienia, że stała po stronie Katarzyny Zillmann, która odpadła kilka odcinków przed finałem.
ZOBACZ TEŻ: Czarzasty nowym Marszałkiem Sejmu. Mało kto wie, kim jest jego żona
ZOBACZ TEŻ: Willa Joanny Krupy w Kalifornii. Posiadłość gwiazdy zaskakuje stylem
Bagi wrzucił ironiczny filmik do sieci. Tak zagrał na nosie hejterom
Po krytyce, która spadła na Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego, który wygrał jubileuszową edycję „Tańca z Gwiazdami”, rozpętała się w sieci prawdziwa burza. Jedni poparli słowa Tomasza Wygody i stwierdzili, że bardziej na wygraną zasługiwali Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy odpadli w 7. odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Inni zaś stwierdzili, że młody mężczyzna zasłużenie wygrał show Polsatu.
Mikołaj „Bagi” Bagiński postanowił zabawnie podsumować całą sytuację, wrzucił do sieci ironiczny filmik, na którym widać, jak śmieje się z całej medialnej burzy. Influencer na nagraniu zapakował Kryształową Kulę w folię bąbelkową i zaadresował ją do Tomasza Wygody:
Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć… Przynajmniej chwilę się nacieszyłem… — podpisał nagranie.
Mikołaj Bagiński otrzymał morze wsparcia od fanów. Co za piękne komentarze!
Pod nagraniem twórcy internetowego pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryli radości z powodu poczucia humoru influencera. Wspomnieli również o tym, że swoim wysiłkiem i ciężką pracą zasłużył na nagrodę, którą dostał:
- Haha, Mikołaj, przynajmniej lekcje aktorstwa nie poszły na marne,
- Hahaha, widać, że masz do siebie dystans. Niech się sam Tomek cieszy z tej Kryształowej Kuli. Mógłbyś wziąć jeszcze raz udział w „TzG”, a i tak byś wygrał,
- Bo przecież zliczali liczbę follow z sociali, a nie głosy widzów…
- Szacunek za dystans. Jesteś genialny. Fajny i normalny facet z ciebie — pisali internauci.
Tak wspaniały ze swoją naturalnością 💓dla mnie tańczył świetnie 💓 nie tańczył dla kasy tylko spełnił marzenie 💓💝