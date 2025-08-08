Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron jeszcze niedawno byli o krok od rozwodu, dziś mówią o nowym etapie w swoim małżeństwie. W najnowszym wywiadzie muzyk zdobył się na osobiste wyznanie o wspólnym życiu i wychowywaniu Leosia. Padły słowa, które mogą zaskoczyć nawet wiernych fanów pary.

Baron szczerze o życiu z Sandrą Kubicką. Fani będą zaskoczeni

Jeszcze kilka miesięcy temu ich związek wisiał na włosku – Sandra Kubicka otwarcie przyznała, że złożyła papiery rozwodowe. Dziś ona i Aleksander Milwiw-Baron przekonują, że udało im się wyjść na prostą, a wspólne życie z synkiem daje im ogrom radości.

Podczas rozmowy ze Światem Gwiazd, na planie programu „The Voice of Poland”, Baron zdecydował się ujawnić, jak wygląda ich codzienność.

Tata już jest stęskniony. Ja to rano mam tylko tulki tulki z Leosiem i jak wracam, to już śpi. Tylko poranki dla nas zostają – przyznał.

Muzyk podkreślił też, że jego aktywność zawodowa byłaby niemożliwa, gdyby nie Sandra.

Jak ma się mamę, która opiekuje się dzidziusiem, jak ty jesteś w pracy to łatwo. Wymieniamy się razem z Sandrą obowiązkami, kiedy ona ma swoje zajęcia, to ja zostaję z Leosiem, więc wtedy jest łatwo. Poza tym to żadna praca, to czysta miłość – dodał.

Jesienny sezon „The Voice of Poland” będzie dla Barona wyjątkowy – obok niego w fotelach trenerskich zasiądą Tomson, Michał Szpak, Kuba Badach, Margaret i Anna Karwan. Jednak w domu czeka na niego zupełnie inna rola – rola taty, którą, jak sam mówi, chce wypełniać najlepiej, jak potrafi.

Nie da się ukryć, że jego ostrożność w publicznych wypowiedziach może być związana z wcześniejszymi słowami Sandry, która w podcaście „Rezultaty” ujawniła, że różnice w oczekiwaniach rodzicielskich niemal zakończyły ich małżeństwo.