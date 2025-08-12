Sandra Kubicka pochwaliła się niedawno nowymi dziarami na ciele. Modelka i bizneswomen ostatnio była na językach prasy za sprawą krytyki pod adresem jej kawiarni sprzedającej matchę. Okazuje się, że znana influencerka postanowiła nie przejmować się krytycznymi głosami i zrobiła bardzo wymowne tatuaże. Jeden z nich można interpretować jako pstryczek w stronę hejterów. Jak myślicie, co sobie wytatuowała partnerka Alka Barona?

Sandra Kubicka chętnie dzieli się z obserwatorami kulisami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała serię relacji. Było na nich widać, jak modelka wybrała się do znanego, warszawskiego tatuatora.

Kubicka zdecydowała się wytatuować sobie dwa napisy. Jeden z nich to imię jej syna — Leonarda. Drugi natomiast nawiązuje do jej „matchowego” i jest to słowo: matcha.

