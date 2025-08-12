Sandra Kubicka jednym gestem zmiażdżyła hejterów. Zrobiła wymowne tatuaże!
Teraz zamknie usta internautom?
Sandra Kubicka pochwaliła się niedawno nowymi dziarami na ciele. Modelka i bizneswomen ostatnio była na językach prasy za sprawą krytyki pod adresem jej kawiarni sprzedającej matchę. Okazuje się, że znana influencerka postanowiła nie przejmować się krytycznymi głosami i zrobiła bardzo wymowne tatuaże. Jeden z nich można interpretować jako pstryczek w stronę hejterów. Jak myślicie, co sobie wytatuowała partnerka Alka Barona?
Sandra Kubicka wytatuowała sobie imię syna i… matchę! Tak podsumowała ostatni czas
Sandra Kubicka chętnie dzieli się z obserwatorami kulisami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała serię relacji. Było na nich widać, jak modelka wybrała się do znanego, warszawskiego tatuatora.
Kubicka zdecydowała się wytatuować sobie dwa napisy. Jeden z nich to imię jej syna — Leonarda. Drugi natomiast nawiązuje do jej „matchowego” i jest to słowo: matcha.
Internauci byli zachwyceni nowymi tatuażami Sandry Kubickiej. Gratulowali jej pomysłowości i delikatnego wzoru. Stwierdzili, że świetnie do niej pasuje i idealnie koresponduje z jej delikatną urodą:
- Przepiękne wykonanie,
- Piękne. W dwóch słowach całe twoje szczęście. Wzruszające, piękne i idealnie oddające to, kim jesteś: kochającą mamą i kobietą z pasją. Brawo!
- Wow. Pięknie wyszło,
- Cudnie wyglądają serio. Jesteś cudowną kobietą — kobietą sukcesu, piękną i odważną, która mimo hejtu idzie dumnie swoją drogą. Jesteś inspiracją dla wielu kobiet! Tak trzymaj — pisali fani.