Sandra Kubicka i Aleksander Baron przeszli kryzys w związku i dziś znów tworzą szczęśliwą rodzinę. Ostatnio modelka postanowiła odpocząć od mediów oraz Instagrama i wybrała się na greckie wakacje. Modelka chętnie publikowała ujęcia z pięknego miejsca. Okazuje się, że niedawno dołączył do niej ukochany — Aleksander Baron. Razem z synkiem spędzał cudowny czas nad wodą. Sandra Kubicka uchwyciła ich szczęście w uroczym kadrze w sieci.

Sandra Kubicka przechodziła przez bardzo trudne chwile, kiedy influencerzy ostro krytykowali smak jej matchy. Bizneswomen nie kryła, że jest zmęczona całym zamieszaniem wokół jej biznesu i chce odpocząć od medialnego zgiełku. Sandra Kubicka wybrała się w związku z tym nad wodę, żeby odpocząć od zamieszania wokół własnej osoby:

Tatusiek przyleciał — Aleksander Baron — napisała na Instagramie zadowolona Sandra Kubicka.

