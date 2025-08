Sandra Kubicka jest prężnie działającą influencerką i bizneswomen. Stworzyła lokal „Sandra’s Matcha” gdzie serwuje ludziom matchę. Niestety, ale nie wszystkim przypadły do gustu jej zielone napoje. Modelka po serii filmików krytykujących jej produkt nie wytrzymała i wrzuciła do sieci biało-czarną fotografię. Zamieściła do niej obszerny opis, w którym odniosła się do hejtu na jej osobę. Padły przejmujące słowa…

Ewa Wachowicz o modzie na matchę i dramie Sandry Kubickiej: „Protestuję! Żadna trawa!” (WIDEO)

Sandra Kubicka załamana krytyką matchy. „Odbieracie mi radość”

Sandra Kubicka od dłuższego czasu mierzy się z internetowym hejtem. Internauci narzekają na jej matchę i dają jasno do zrozumienia na Instagramie oraz TikToku, że ich zdaniem napój Sandry Kubickiej nie jest smaczny. Modelkę boli krytyka kierowana w jej stronę i powiedziała, że ma już tego dość:

Uważam się za osobę silną psychicznie, która serio potrafi bardzo dużo znieść, ale każdy z nas ma gdzieś swój limit, kiedy słowa zaczynają boleć […]. Od jakiegoś czasu internet jest skupiony na mojej firmie, próbując zrobić z niej pośmiewisko. Tu już dawno przestało chodzić o samą matche, jej kolor, smak czy zapach. Nieważne czy niektórym smakuje, czy nie smakuje tylko o to, do jakiej skali to wszystko się rozwinęło — podsumowała Sandra Kubicka.

Mama Sandry Kubickiej dołącza do afery i uderza w „drących się tiktokerów”. „Nawet twoja zawiść ją promuje”